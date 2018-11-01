圖片版權 Utrecht university Image caption 烏特勒支大學的許多課程都是以英語授課

荷蘭最古老的大學之一，烏特勒支大學（Utrecht University）的一個教室裏，學生們入座就緒，台上講師開始就「新創事業革新」進行專題簡報。

乍看之下沒有什麼奇特之處，但仔細一聽，講師是以英語進行簡報，這樣的場景在烏特勒支大學每天上演。

講師弗朗克（Frank van Rijnsoever）表示，這是烏特勒支大學校方的決定，以英語授課吸引國際學生，同時也可以提升本地荷蘭學生的英語能力。

烏特勒支大學有60%的碩士課程都是以英語為主，其他更高的課程更是幾乎沒有使用荷蘭語。

荷蘭大學的英語授課普及程度既深又廣，一些講師甚至表示如此一來荷蘭語無異等於是「語言自殺」。

大學講師團體要求就英語授課對荷蘭語言的影響進行徹底研究，並在獲得結論之前暫時禁止大學新開設英語課程。

圖片版權 Utrecht university/Maarten Nauw Image caption 對烏特勒支大學的荷蘭學生而言，最大的挑戰在於完全用英語作研究

弗蘭克表示，「我覺得沒問題，大部分文獻都是英文。」

「我作為老師並不覺得有什麼問題，反正我們也用英語作研究。對學生而言，你看得出來他們必須跨越一些障礙才能完整表達自己。」

荷蘭是全世界母語非英語的國家中，英語普及程度名列前茅，根據EF英語熟練指數，英語程度最好的非英語國家是瑞典。

弗蘭克解釋說，「我們高中的時候英語就不錯，我們看帶有字幕的英語電視，我的英語並不完美，但溝通無礙，在修讀碩士和博士課程的時候，我的學術英語也有所進步。」

圖片版權 AFP Image caption 烏特勒支大學講師弗蘭克

對於研究可持續發展的奧斯卡（Oskar van Megen）來說，修讀以英語授課、國際導向的碩士課程更為合情合理，因為可持續發展這個課題本身就非常具備國際化視野，並不局限於荷蘭本土。

「我是比較吃虧，因為英語授課讓我花費更多時間聆聽上課的內容，閲讀和寫作也都花更多時間。」

雖然如此，奧斯卡還是認為英語授課的碩士課程可以讓他更具有國際競爭力，但是在荷蘭找工作並不容易。

Image caption 奧斯卡很滿意英語授課課程，但在荷蘭找工作並不容易

並非唯一

烏特勒支大學並非唯一特例，有些荷蘭大學的校園裏完全看不到荷蘭文。

在埃因霍溫大學（Eindhoven University）裏，就連奶酪三明治都寫英文的「cheese」，而不是荷蘭文的「kaas」。

並非所有人都樂意看到荷蘭大學的英語化趨勢。

阿姆斯特丹大學的語言學教授阿內特（Annette de Groot）說，荷蘭語是我們的身份認同。

「如果一個國家的高等教育不再使用母語作為主要語言那會怎樣？」

「荷蘭人的英語其實沒有他們想像中的那麼好，你不應該使用比較差的語言進行教學。」

Image caption 阿內特擔心荷蘭語受到不利影響

「如果高等教育使用英語，那麼人們的荷蘭語會越來越差，語言就是這樣，不使用就會遺忘。」

雖然英語能培養學生更具備國際競爭力，但英語在荷蘭的普及程度卻讓一些人士擔心荷蘭語會受到不利影響。

現在，這個問題也變得政治化，許多英國人和企業希望在英國脫歐之後繼續留在歐盟，因而搬到荷蘭。

阿內特表示，「大學需要多元化，有不同的視角，但是獨尊英語卻讓荷蘭大學更加英國化，這是同質性，而非多元化。」

但具有諷刺意味的是，荷蘭大學這麼做只不過是要吸引更多國際學生圖個生存而已。

Image caption 烏特勒支大學提供超過80個英語授課的碩士課程

烏特勒支大學校長庫莫林表示，朝向英語轉移的過程是自然發生的，而且使用國際語言更符合國際競爭的環境。

「荷蘭文化會繼續下去，我們荷蘭人自己講話的時候都會說荷蘭語。」

奧斯卡也同意，他說他很珍惜能和英國、愛爾蘭和意大利等國的學生交朋友。

「我個人覺得，這並沒有什麼問題。」

對他來講，更擔心的重要問題是，荷蘭大學為了提高國際化和收學費而過度爭取國際學生，而犧牲了其他方面的質量。