你覺得10歲孩子年紀太小還不能約會嗎？英國一名10歲男孩與女友約會，結果被餐廳拒絶服務，引起支持和反對兩方激烈辯論。

這名10歲的小學男生日前帶著他的「女朋友」到愛丁堡的Nando's烤雞餐廳約會，但餐廳表示他們未滿13歲，必須要有成年人陪伴下才能在店內用餐。

小男生不得已只能將他們點的烤雞翅和薯條外帶，和女朋友坐在餐廳門口外面的長椅上用餐。

他的姐姐後來得知經過，氣得在推特上發文抱怨，抗議Nando's餐廳不顧人情，阻撓他弟弟的浪漫約會。

「我弟弟10歲，帶著小女朋友去Nando's吃烤雞，他們說未滿13歲不能單獨在店內用餐，要我弟弟把餐點外帶到店門外的長椅上用餐。」

Nando's餐廳後來表示道歉，但解釋說因為餐廳裏有賣酒，因此必須遵守嚴格的法律限制。

「沒有人喜歡約會的時候還要拖著父母在後面，但是蘇格蘭酒類販賣許可有法律規定，13歲以下的消費者必須有成年人陪同。」

10歲約會太小？

10歲男孩帶小女朋友約會被餐廳拒絶店內用餐的事情，通過推特在社交媒體上引起激烈反應，而主流媒體就此話題展開的辯論更讓輿論炸開了鍋。

英國ITV電視台的晨間節目邀請兩位為人母親的來賓就這個話題展開討論，當場引發了攝像機前面和網絡上的熱烈辯論。

來賓之一，自己有一個孩子的阿提克不僅不能接受10歲的孩子在沒有家長的監護下外出約會，而且還發出驚人之語：約會的目的就是要發展性關係。

「10歲的小孩為什麼要約會？我們為什麼要約會？我們（成年人）約會是為了發展浪漫關係，或是為了發生性關係而約會的。」

「我們鼓勵兒童學習成年人的行為，但他們還不夠成熟，10歲的孩子年紀太小還不能約會。」

另一位來賓，也有兩個孩子的朱麗亞則表示，10歲孩子約會沒有什麼邪惡的事情，而且有助於孩子發展溝通技能和人際關係。

朱麗亞不同意阿提克對約會和性關係的說法，「約會不一定和性有關，他們只是想要善待對方而已。」

約會目的就是性？

阿提克所謂的約會的目的就是發生性關係的觀點遭到許多人強烈反對，有網友表示「為什麼每一件事都要和性扯上關係，他們還是孩子啊！」

「這個女人反應太過度了，我如果在10歲的時候約會的話，我要的不是浪漫關係，而是和我喜歡的人一起相處。」

雖然她對於約會和性之間的關係引起爭議，但也有網友支持她對10歲孩子約會還太早的觀點。

「10歲小孩就約會絶對太早，讓孩子過孩子的生活吧！等到成年以後自然會有大把的時間可以約會。」

「為什麼我們孩子會覺得有必要快點長大呢？應該讓孩子好好享受不需要負擔責任的童年。」

「我絶對不會讓我10歲的孩子和另一個10歲的孩子在沒有成年人的監護之下到餐廳約會的。這種事情絶對不會發生。」

中英對照有可比性嗎？

相較於英國人對性和男女關係的開放態度，亞洲國家家長對孩子的教育觀念就保守許多。

過去，中國人講究由父母決定終身大事，當事人根本沒決定權，時至今日，還是有許多未婚成年人讓父母操辦婚事。

在上海人民公園相親角，無數的「剩男剩女」在白髮父母的代理下尋找對象，也成了上海城市一道特殊的風景。

只是不知道這些為了已成年的子女遲遲未婚而煩惱的父母，對英國10歲孩子就開始約會心裏作何感想。