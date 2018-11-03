2018年的第44周，對於中國和世界來說都是令人悲傷的一周。繼中國著名主持人李詠英年早逝後，94歲的作家金庸在香港安詳辭世，留下創辦的兩份報紙和「飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛」的絶唱，兩岸三地網友紛紛悼念送別。

印尼獅航一架客機突然墜海，印尼搜救人員稱機上189人已全部遇難。然而，該飛機屬於波音新機型，服役僅數個月便突然墜毀，留下無盡追問……

中美貿易戰戰事正酣，特朗普突然和習近平通電話，並計劃兩人在G20峰會上會面，中美關係是否迎來轉機？另一方面，特朗普許諾英國在退歐後會展開兩者的貿易談判，但特朗普會像對待其他國家一樣，逼迫英國在中美之間選邊站嗎？

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1.哈佛學者：「中國模式」處於輝煌與隕落的分水嶺

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「中國模式」——一個因中國經濟崛起而流行的概念，在今年經濟放緩與貿易戰的背景下，似乎步履維艱。一些人開始疑惑，「中國模式」是否難以為繼？曾預言經濟改革將把中國帶向強國之路的哈佛大學威廉·奧弗霍爾特博士與BBC中文聊了聊他眼中中國道路面臨新的挑戰。

2.中國的秘密營地──消失的維吾爾人都遭遇了什麼？

中國西部新疆的廣袤沙漠一度人跡罕至，但短短兩年不到，一座座保安嚴密的營地迅速建立起來。中國當局稱這是為了打擊「恐怖主義和宗教極端主義」而設立的「職業學校」。事實真的是否如此？BBC發佈深度調查，提供更多關於中國設立「再教育營」的證據。

3.金庸的政治江湖：神龍教影射中共 因「六四」傷心隱退

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「俠之大者，為國為民」——這話是郭靖說的，是金庸寫的。金庸本周離開了我們，他最被人緬懷的是帶給華人世界15部武俠小說，這些光芒卻掩蓋了他另一重身份——一位積極參政議政的報人。

4.貿易戰：美國逼表態站隊 英國怕迫吞「毒丸」

時間正一秒一秒地接近2019年3月29日的23點。到那一刻，英國將正式啟動歐盟《里斯本條約》第50條款，開始脫歐程序。美國總統特朗普許諾，英國脫歐後，將立即開始與美國的貿易談判，但分析人士擔憂，英國可能被迫先吞下特朗普設計的一顆「毒丸」。

5.委內瑞拉危機中的邊境大橋：一頭是希望，一頭是掙扎

在委內瑞拉，嚴重的經濟與政治危機導致八成的民眾生活在貧困中，人們常常要排上幾個小時隊才能買到食物，通脹率高達82766%。危機之下，拉丁美洲史上最大規模的移民潮爆發了，百萬民眾逃亡鄰國哥倫比亞，連接兩國的西蒙玻璃瓦爾大橋成為很多委內瑞拉人的生命通道。

6.印尼獅航空難：波音全新暢銷機型面臨審視

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這架剛服役兩個多月、只飛了約800小時的波音客機突然墜海，機上人員恐已全部遇難。這場空難謎團重重，BBC獲得的技術日誌顯示，在這架飛機墜毀前一天，其顯示航速的儀器就曾出現問題。