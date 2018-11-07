BBC播台灣旅遊特輯 獨缺美食成「遺珠之憾」

Image caption 旅遊秀主持人卡門·羅伯茨（左）到阿里山體驗採茶

BBC旅遊節目播出台灣特輯，主持人到訪台南、高雄、阿里山等地介紹台灣風情，但卻獨缺台灣人引以為傲的各種美食，成了「遺珠之憾」。

旅遊秀（The Travel Show）是在BBC世界新聞台（BBC World News）播出的一個旅遊節目系列，上周末播出的最新一集聚焦台灣。

旅遊秀主持人卡門·羅伯茨（Carmen Roberts）首先前往台南，台南是台灣最早建立的城市，是歷史上所有征服者進入台灣的門戶，最先來到荷蘭的殖民者也在這裏建立了「熱蘭遮城」（今安平古堡）。

欣賞完台南的古蹟之後，BBC旅遊秀製作團隊來到高雄，參觀高雄新建開幕的衛武營國家藝術中心。

衛武營從清朝、日本時代一直到二戰後中華民國接管台灣以來，一直是軍營所在地，如今改建為都會公園，最新建成的藝術文化中心更是南台灣第一座國家級表演藝術場館。

Image caption 新開幕的衛武營國家藝術中心有4個室內表演廳院，還有戶外劇場

接著，台灣特輯帶觀眾到阿里山，欣賞著名的「祝山觀日」，這是遊阿里山的必遊行程，特色是天還未亮就起牀摸黑搭小火車到全台最高的火車站——祝山車站等待日出，還有最新景點，被行家稱為「秘境」，可以欣賞360度群山雲海環繞全景的「小笠原山觀景台」。

主持人卡門·羅伯茨接著來到阿里山西麓的梅山鄉茶園，和當地茶農一起體驗採茶樂趣，採完茶後茶農示範品茶，羅伯茨也對台灣阿里山的高山茶讚不絶口。

Image caption 阿里山觀日出、賞雲海的最新景點，小笠原山觀景台可以欣賞360度群山雲海環繞全景

最後一站，BBC旅遊秀節目來到北部的平溪，體驗傳統的平溪天燈活動，這是早年山區居民躲避盜匪，施放天燈向家人報平安的古老方式，流傳至今成為向老天祈求平安的民俗活動。

主持人羅伯茨在店家的幫助下自己製作一盞天燈，然後在宣紙上面寫上祈福祝願字語，點燃下方油紙之後，天燈就像熱氣球一樣冉冉上升，為BBC旅遊秀節目台灣特輯畫下完美的句點。

圖片版權 Getty Images Image caption 平溪天燈熱鬧有趣，讓遊人心裏有幸福的感覺

「遺珠之憾」

看到節目最後，喜歡台灣的觀眾除了欣賞美景之外，心裏也不禁有一個疑問，為什麼BBC製作的旅遊節目台灣特輯，對台灣人引以為傲的美食隻字不提呢？

到了台南這個號稱為「台灣美食首府」的古都，怎麼能不品嚐一下府城的眾多傳統美食呢？擔仔面、肉燥飯、棺材板、鼎邊銼都是出了名的台南美食。

圖片版權 Getty Images Image caption 魯肉飯在台灣是一種庶民小吃

到了阿里山，除了登山鐵道、日出、雲海、春天的櫻花之外，許多台灣人必吃的美食還有奮起湖鐵路便當。

另外，台灣各地都有的夜市小吃，也是外國人到台灣觀光旅遊一定會安排的行程，但節目裏面也沒有介紹。

圖片版權 Getty Images Image caption 逛夜市是到台灣的遊客一定會安排的行程，也是台灣人日常生活的一部分

視角不同

台灣政府長久以來一直極力推廣美食旅遊，希望用傲人的台灣美食吸引觀光客，但美食這一大賣點好像對亞洲國家遊客比較有吸引力。

英國人和其他西方遊客欣賞台灣的眼光就有點不同，他們比較注重的是自然和人文風光，藝術文化，徒步旅行體驗風土民情。

從這一方面來想，希望用美食吸引西方遊客，拓展台灣的觀光旅遊，似乎就顯得有點「一廂情願」。

尤其是英國人在飲食上比較保守，一個三明治就能解決中午一餐，不像法國、意大利和西班牙那樣有著豐富的美食文化，要英國人接受台灣美食，或要用美食吸引英國人到台灣觀光旅遊，那就更是難上加難了。