脫歐危機：英國首相被下台的三種可能

圖片版權 Getty Images Image caption 特里莎·梅爭取英國人對脫歐協議的支持

在英國，你要如何把首相趕下台？

簡單來說，要把首相趕下台沒有一個固定的方式。

首先，這取決於是誰執政，是保守黨、工黨，或是其他政黨，不同的政黨有不同的程序規定。

目前，英國是保守黨執政，由保守黨領導人特里莎·梅擔任首相。

如果保守黨要更換領導人，就要透過「不信任投票」的方式來達成——該黨所有的下議院議員就「是否信任黨領導」這一問題進行投票。

具體程序：

1. 15%的議員提出投票動議

圖片版權 HoC Image caption 梅首相尋求內閣支持

保守黨內的信任投票，必須由至少15%的保守黨下議院議員提出書面動議才能啟動這個程序。

按照目前下議院保守黨議員席次計算，至少要有48名保守黨議員向「1922委員會」（保守黨議會黨團）主席致函，表達他們「不再信任黨領導人」。

如果首相贏得信任投票，可以繼續擔任首相職位，而且在一年之內不可以再有新的不信任投票。

但如果多數保守黨議員投「不信任票」，那麼首相就必須辭職。

接下來的問題是誰來擔任新首相。

2. 領導人爭奪戰

圖片版權 Hoc Image caption 保守黨下議院議員雅各布·里斯-莫格遞交不信任書

如果保守黨把領導人趕下台，就必須重新選出新的領導人，剛下台的首相不能參加競爭。

一般來說，保守黨下議院議員推舉兩名候選人，讓黨員投票。

這個過程可能要好幾個星期才會完成，但是保守黨現在面臨脫歐最後期限的時間壓力。

而且現在也很難想像有誰能獲得過半數保守黨議員的支持，畢竟脫歐已經造成保守黨的分裂。

如果現在重新選舉新的領導人，保守黨的分裂勢必加深。

3. 提早大選

圖片版權 Getty Images Image caption 脫歐議題將主導新的大選（假設議題）

除了上述的執政黨議員對其領導人的不信任投票之外，議會也可以通過提早大選的方式更換首相。

在英國，有兩種提早舉行大選的方法：

三分之二的下議院議員（不分黨派）通過提早大選的動議。

英國下議院有650個議席，也就是說必須要有434名議員支持，才能提早召開大選。

議會通過對政府（內閣）的不信任動議

一旦下議院通過對內閣的不信任動議，新政府必須在14天之內組成，並取得過半數議員的支持。

如果新政府未能取得過半數議員的支持，議會將被解散，提早舉行大選。

在此情況下，即使保守黨政府（內閣）因為不信任案而下台，首相（保守黨）也未必要辭職，他/她仍然可以領導保守黨參與大選。

只有在大選結果保守黨未能贏得下議院過半數議席的情況下，首相才必須下台。