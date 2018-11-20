圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 2018年的 "坎普"山火迅速燒燬了舊金山東北的天堂鎮。

加州歷史上最具破壞力的山火將天堂燒成地獄，世界上最強大的國家為何擋不住熊熊野火？

2018年秋季，加州南北同時有著大小几場山火同時出現，其中最大的兩起是已經燒燬加州北部舊金山以北的天堂鎮的「坎普」山火，以及災情相對較輕的加州南部洛杉磯以西的伍爾西山火。

「坎普」山火起於舊金山東北約兩小時車程的天堂鎮附近的野火，從星星之火，到似乎無法阻擋的燎原烈焰，人們生死瞬間。

大風助長的烈火濃煙被美國宇航局衛星在太空清晰拍照，地面的火勢蔓延迅速，很多人只有短至幾分鐘的反應時間逃生。

火光衝天，濃煙滾滾，如同末日來臨，到底這是天災還是人禍？

天堂焚毀

圖片版權 EPA Image caption 山火來勢兇猛，大火中一些人車輛無法逃脫。

有2.7萬居民的天堂鎮近萬棟建築被火吞噬。目前已經確認約80人死亡，包括數名百歲老人在內的約上千人失蹤。

加州目前共投入1.4萬名消防人員、數十架大型飛機開展滅火工作。甚至因為參與滅火的人員緊缺，加州還出動數百名囚犯參與救火，並給他們提供每小時1美元的時薪報酬。

但到目前（2018年11月19日）為止，加州北部的山火仍在燃燒。消防人員已經控制了大火的65%。天氣預報說，11月下旬加州北部會有降雨，將有助於遏制火勢。

加州南部的伍爾西山火雖然沒有造成嚴重的人員死亡，但因為燒到了洛杉磯以西明星雲集的馬里布市，像影星威爾⋅史密斯、歌星「小甜甜」布萊尼、社會明星金⋅卡戴珊等等國際大明星的別墅也化為灰燼，因此在媒體上的關注度也很高。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 加州人口不斷增多，很多人在森林防火地帶建造木結構房屋。一旦發生火災難以逃跑。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 加州一些林區也伐木不足，導致樹木生長過密。

是什麼原因導致加州大火？

目前加州有關部門仍在調查造成這起重大火災的原因。分析人士指出了眾多的可能性。

一些人起訴天堂鎮的一家電力公司，指責其高壓輸電線路故障導致了這場大火。

但加州的自然環境使得這裏的森林秋季容易發火災。

加州屬於典型的"地中海氣候"，夏季炎熱乾燥、冬季溫和，在一年中大部分時候都相對乾燥，陽光充足，被稱為「陽光地帶」。

加州也有巨大的森林綠地。加州的森林覆蓋率高達全州面積18%。從歷史上看, 加州秋季本來就有 「野火季節」， 從夏天開始， 一直持續到初秋，但專家警告說, 現在這種風險是常年的。

一些專家們指出，在全球變暖的大背景下，春天更早到來，降雨量更不穩定。加州今年降水量減少，森林格外乾燥。近年來，加州發生過多次大規模的火災。一年比一年損失嚴重。

僅在2017年，加州就發生了8747場山火。

但火災的源頭並不一定是全來自自然因素。

圖片版權 NASA Image caption 美國宇航局衛星拍攝的天堂鎮地區已經徹底被大火和濃煙吞噬。

人口及老齡化的天堂鎮

加州良好的氣候和環境吸引著全美甚至全世界很多人到這裏居住，加州聚集了全球最頂尖科技企業和娛樂行業。加州人口已經比上世紀70年代增長了一倍。

加州天堂鎮大自然風景如畫，一貫有著養老勝地的美譽。全鎮1/4的居民為65歲以上老人。

在失蹤人員名單中有很多退休老年人，甚至包括百歲老人。

專家們指出，由於人口壓力，越來越多的人進入靠近森林易燃的地方居住，在消防警戒線上建造房屋。

缺少預算也是加州防火工作的一大難題。加州議會此前以應對氣候變暖為名否決的一項有關清理砍伐森林樹木的議案，使得超過1.3億棵枯樹沒有得到及時清理，這無疑在一次次山火爆發後加劇了災情。

美國總統特朗普11月10日宣佈加州進入緊急狀態。他宣佈加州發生重大災害。他批評火災的主要原因是管理不善，氣候變化因素「只佔少許」。

但很多警告氣候變化的人士認為，氣候變化是加州山火肆虐的一個主因。

他們指出，從全球角度看，1978年到2013年野山火導致的火災已經增長了19%。

目前加州外來人口佔一半左右，人為造成的火災也越來越多，包括電線短路，煙花篝火，人為縱火等，給火源管理造成極大的困難。