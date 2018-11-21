千萬小心不要讓這10件事危害你的性生活

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現代人生活忙碌緊張，各種因素給性生活帶來負面影響，其中又以這10件事對性生活危害最大。

BBC廣播5台對現代人性生活受到的影響進行了一次在線調查，一共有2000多名英國成年人就自己的性生活和伴侶關係回答了問題。

調查發現，壓力是危害現代人性生活的頭號殺手，有大約45%的人表示壓力太大讓他們失去「性趣」。

伴侶關係治療師布雷迪表示，「我們遇到很多很多受到焦慮所苦的求助者，焦慮問題對性愛有負面影響。」

其他對性愛產生負面影響的因素還包括疾病和精神健康問題，甚至是有了小孩也會影響性生活。

10大原因：

壓力 疾病 精神健康問題 小孩 工作 色情內容 社交媒體 家人 電視真人秀 朋友

布雷迪說，「伴侶之間缺少了基本的感情連接，甚至連眼神接觸也沒有，也不交談了，難怪在牀上很難有親密的性愛。」

在影響性生活的10大原因裏，只有10%的人說，社交媒體也是影響性生活的原因之一。

但是布雷迪認為，社交媒體對性生活造成的影響比大多數人所認為的還要更嚴重。

總體來說，有大約一半的人對自己的性生活感到滿意，有38%的男人和25%的女人對自己的性生活不滿意。

有58%的人對自己的性能力有信心。

重新點燃激情

那麼，要如何重新點燃激情呢？兩性關係專家也提出這個「大膽」的建議。

布雷迪認為，出現性關係冷淡的伴侶不如短暫的禁慾，或許能夠有意想不到的效果。

「性生活觸礁的伴侶不要給自己太大的壓力，乾脆短暫禁慾，然後重新開始，搞不好會重新找到彼此親密的感覺。」

「這對於男女可能有很大的差別，因為讓女人比較有感的可能是情緒上的親密行為，例如親吻，擁抱，但是男人可能覺得那些不重要，他們比較在意的是性的本身。」

「但是在我的經驗裏，用不了多久男人也就體會到自己也想要情緒上的親密行為，然後性愛就自然而然的發生了。」

伴侶不忠？男女觀念不同

另一個有趣的發現是，對伴侶不忠的定義，男人和女人之間有著明顯的差異。

和伴侶以外的其他人發生性行為，毫無爭議的對男人和女人來說都是不忠的行為。

但是在約會軟件上瀏覽約會對象，則有一半女人認為是不忠的行為，只有32%的男人認為這麼做對伴侶不忠。

有四分之三的女人認為，親吻其他人構成了不忠行為，但男人觀念比較開放，只有半數的人認為親吻別的女人（或男人）算是不忠的行為。

同樣的，花錢購買網絡性體驗，例如通過網絡攝像機進行虛擬性愛，也有四分之三的女人認為這是對伴侶不忠的行為，但只有半數的男人這麼認為。