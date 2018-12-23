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身在網絡發達的現代社會，人卻越來越孤獨。孤獨的原因和形式多種多樣但孤獨也並非毫無積極作用。BBC中文的《你問我答》欄目此前發起關於孤獨主題的互動，我們收到很多讀者的留言和分享，在此特地選取採訪了幾位讀者向各位講述華語世界的孤獨。

前夫外遇 離婚導致我孤獨

小D， 38歲，台北，正進修博士學位

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大概三年前我跟前夫離婚。我們高中相識，並且戀愛十五年，但結婚不到一年，先生就外遇。

我當然很難過，問他選誰：選「小三」還是回來。但他沒在第一時間給我回應。之後我們還住在一起，每天正常上下班。終於我實在受不了，自己搬出來住。然後有一天他告訴我要選「小三」。

一開始很痛苦。總想為什麼我會變成這樣一個人呢？我一個人背包出國旅行，在外面走很自由。為什麼在台灣一個人卻不自由？

離婚的半年裏，我做了一件不錯的事：賦予自己力量。（empower myself）。我「隔絶」包括父母在內的人群，自己選擇見的人和時間。

為了走出來，我一開始給自己規定每天幫自己找一個樂子。但要堅持才會養成習慣。比如看YouTube上小女生教別人化妝的視頻，覺得很好笑。

我覺得孤獨並不很負面。人會害怕孤獨，不知道頭腦裏裝什麼，手腳放哪裏。學會與孤獨相處後，我發現，人在思考時需要孤獨自處。它是生活的一部分。因為有十三億人，會有十三億種孤獨。

與孤獨相處後，我學會了一個人生活，找回很多年沒見的朋友，找回自己做學者和教授的夢想。所以我現在在台灣公立學校停薪留職開始進修博士。

圖片版權 Xiao D Image caption 我"隔絶"包括父母在內的人群，自己選擇見的人和時間。

極端控制欲使我孤獨

小唐，29歲，湖北，服裝廠流水線工人

工作時忙，我不孤獨。但回家時，我最孤獨。

13歲時爸爸去世，媽媽至此控制慾望極強，不讓我和她不認可的人玩。這樣的狀態一直持續到17、18歲。那也是我最孤獨的時候。為了消解孤獨和分散注意力，我那時沉迷上網，也有時連續睡幾天覺。

現在我平時上班朝八晚十，有時甚至要工作到十一點。每個月（上）400個小時左右，只有一天休息，很誇張。

圖片版權 Mr. Tang Image caption 每年除開暑假淡季和過年的十幾天假，幾乎都在工作。

和約30位工友一樣，我住在自己的單間裏。但一個人關在房間，無所事事。拿著手機不知道找誰聊天。

但我的孤獨感，只持續一個小時左右。我怕孤獨，因為擔心得抑鬱症，所以會盡量讓自己充實起來。比如看看外網，上上YouTube。與工友與眾不同的是，我是唯一擁有VPN的人。那是3年前玩遊戲需要VPN，於是自然而然接觸了外網。

我平均每天花半小時泡在外網上。多時，一天有三個小時接觸外面的世界。我還有自己的YOUTUBE 頻道。新視頻上傳當天有幾千觀看的時候，就「好開心啊。哇，上班都在笑。過了幾天，看的人越來越少。落差好大。就感到孤單了。」

但泡在與國內差異太大的外網上久了，就感覺自己一個人不合群。（和身邊人）價值觀不一樣。我的想法是推進身邊朋友的公民意識。提到跟政治/政見有關的話題時，（他們）就避而不談。

工友和朋友們也有勸過我（不再提），但我覺得人要學會思考，要接觸好的東西，才知道不好的。

「我們不能接受你的行為，我們不想被你傷害到。」

Leslie，28 歲，男同性戀，化妝品行業的市場營銷

我是男同性戀者，我現在很孤獨。和男友分手後沒有宣洩的地方，也不能和同事、朋友和家長說。

圖片版權 EPA Image caption 由於社會和家庭的壓力，同性戀與異性戀者結為夫婦的不在少數。

家人沒意識到我的性取向。在他們眼裏，我一直都是讀書很乖，從來不打架，從來不擔心我學習的孩子。

學校教我同性戀就是病。上大學時，我發現自己有時更依賴男生，覺得我是可以被他們保護的。我喜歡一個男同學，他知道後覺得我有病。我蠻痛苦，那是很失敗的初戀。

當時一度以為自己有病。也不敢對父母、同學和老師講。那段時間只有靠發呆和聽歌來排解孤獨。孤獨時覺得全世界都處在靜止的狀態啊。最痛苦時，我覺得像是被世界拋棄的人。

本來打算自暴自棄，但去英國留學後發現同性戀在國外很正常。我開始慢慢接受自己。在英國期間我有談戀愛，和伴侶在街上手牽手，也不用在意別人的眼光，可以像別人一樣正常生活。但在中國很難。

但一開始去英國唸書，也不是一帆風順，我遭受很多冷暴力。2016年我到英國唸書，中國的留學生給我發信息：「我們不能接受你的行為。我們不想被你傷害到。」

中國大部分男生不接受男同性戀，他們覺得我很噁心。他們認為同性戀就等於艾滋病。我去男洗手間，他們會馬上避開我。平時也不跟我說話，社交活動也不會主動叫我。態度客氣一點的，就是「hello and goodbye」，見面說你好，離開時說再見。

對他們的態度，我感到震驚。但那段時間因為剛到英國沒朋友，所以很孤獨。同時也很痛苦。主要通過看心裏醫生和靠自己去海邊發呆挺過來。

回國後我在一座南方城市做市場營銷專員，離家有四小時的飛行距離。每次回家的心情是既期望又害怕。我想享受家的溫暖。但回家後，旁人默認我都28歲甚至是30歲，認為這個年齡段該考慮婚姻。

我每次都說我想工作，想花更多精力在工作上。不得已時會被逼相親，但不會告訴對方自己的性傾向。遇到堅持要不合適原因的女生，我會找一些比較「愚蠢」的借口。比如：我們不在一個城市生活，我要出國讀博士。

我是一個女權主義者，不想形婚也不想欺騙女生。因此想移民去一個對同性戀友好的地方。

我知道自己不夠坦誠但也沒勇氣跟她們說，因為我要面對很多非議、歧視和壓力。如果找到一個可以結婚的人，我會跟父母說。

「我自己一個人住，經常周末可能都不說一句話」

Devin, 27歲，UCL在讀化學博士，倫敦

圖片版權 Getty Images Image caption 烘焙甚至讓我更習慣獨處，因為我好像比較沉靜在自己的世界。

這是我來英國的第四年。我自己一個人住，經常周末可能都不說一句話。除了必要，我很不喜歡出門，周圍沒人跟我說話。

微信聯繫人有500人，但有時閒下來一整天，沒人找我說話。偶爾孤獨的感覺真不好受。感覺這個世界多我一個不多，少我一個不少。那種感覺格外強烈。但真正體會了，就不怕了，覺得也在我能承受的範圍之內。

在中國國內的孤獨感沒這麼強。隔著八小時時差，英國時間的每個傍晚或者更晚時，聯繫人中有一半都不能聯繫。在中國社交不存在文化背景障礙，再加上我個人比較內向被動，在跟不同文化背景的人交流時，我有一種為難情緒。

在倫敦，我除了中國人以外沒有其它國家或者民族的朋友。嘗試結交新朋友之後我發現，收獲太少痛苦太多，有種得不償失的感覺。

我偶爾會覺得孤獨因為平時做實驗比較忙，沒有空閒想太多。工作日一天大約十小時都在實驗室。出了實驗室，回家以後還要對數據進行整理和做下一步的規劃， 每天睡7小時左右。

周日閒下來會孤獨所以我會做烘焙來享受孤獨。剛開始從簡單的餅乾麵包做起，後來還做需要自己裱花的蛋糕。至少我在做烘培時，有很確切感覺到自己的價值。但烘培在社交方面對我並未有太大幫助。烘焙甚至讓我更習慣獨處，因為我好像比較沉靜在自己的世界。

除了自己一個人的時候，人多的時候也會感到孤獨。大家去唱歌，覺得自己跟他們格格不入。可能因為我不是一個比較會high的人。我也不大喝酒，然後周圍的人很high，我就東看看西看看。感覺好像，還是只有自己一個人。

孤獨讓我有很多時間獨處並思考人生。