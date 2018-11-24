圖片版權 AFP Image caption 蔡英文辭去民進黨主席職務，為選舉失利負責

2018台灣選舉民進黨「慘敗」，國民黨贏得多個縣市執政權。蔡英文領導的民進黨政府施政不力，民進黨與柯文哲的關係，美中未來與台灣政府的動作，都是焦點所在。

積羽沈舟：民進黨大敗的觀察

高雄市，此次台灣選舉最大焦點城市，日前一位年輕選民陳先生，與記者的聚會中表示他當然會投給韓國瑜，因為他認為韓國瑜會帶給城市新的經濟想像。身為同志的他，表示，雖然韓國瑜公開反對婚姻平權，但是他認為：「民進黨從來也沒有支持過同志平權啊，而且，也許韓國瑜是未來可以溝通的人。」另外一位經營民宿的許先生，也對BBC中文表示，「高雄的經濟真的動不了耶，我不會投國民黨，但也不想投給陳其邁了。」

這簡短卻深刻的對話，卻可視為是本次民進黨的大敗的切片之一：對於年輕選民所支持的價值政策搖擺，因而得罪青年選票。再者，年金改革得罪所有偏藍的軍公教選民，以及經濟發展的停滯。加權之下，蔡英文在2020總統大選的期中考結果是，慘敗。

一些分析提到：民進黨對台「一例一休」得罪勞工以及青年打工族，婚姻平權食言被同志族群視為背叛，停滯的經濟因素（產品的進出口的大戰，也是韓國瑜的鐵票族群），加上傳統國民黨支持者軍公教族群，使得綠營就算在執政多年的高雄市都敗給政治明星韓國瑜。換言之，蔡英文在當年總統選舉時，所席捲的年輕選票，這一次幾乎絶跡。

「打柯過頭」柯粉反撲

也有許多評論認為，民進黨與柯文哲的分裂，加上對後者「打壓過頭」，使得全台各地柯粉，為了給蔡英文一個教訓，選擇不投給民進黨。尤其韓國瑜與柯文哲的合作關係，讓民進黨傾全力打擊韓國瑜，此外溢效果，讓民進黨在各縣市幾乎潰不成軍。在記者截稿之前，台北市現在的差距還是一千票內，成為此次選舉最大的膠著戰區。民進黨預料在選後需要重新思考與柯文哲重整關係，後者也需要重整自己的政治角色。兩者對彼此的猜忌與鬥爭，讓藍軍歸隊，國民黨大勝。

公投顯示「保守主義」仍是台灣主流

如同一場全台的大民意調查，公投結果表示，台灣社會對於同志婚姻以及家庭價值趨向保守。以右派基督教組成的「下一代幸福聯盟」欣喜表示，這是婚姻價值的勝利。如同長期觀察台灣社會的網絡評論者曾柏文強調，保守價值其實才是台灣社會主流。

曾柏文說，」台灣社會仍有濃重的保守主義，對『轉型正義、台灣主體性、人權議題』等並不如倡議社群以為的那麼在乎，而門坎下修通過的公投法，卻迎上保守主義的反撲。」

他說，台灣社會的保守性格還是十分堅固。台灣社會的改革只能緩步前進。一位在高雄市任教的小學老師對BBC中文表示，教育現場的老師其實很支持性別教育。因此老師們也應該盡全力保護得來不意的改革成果。

中美因素

此次民進黨大敗，在某種程度上代表國民黨的民意回歸，台灣夾在中國和美國之間，中美兩國對於台灣內部政治的大洗牌，會否有任何動作，或是如何調整三方面關係，這更是接下來不到兩年即將舉行的2020台灣總統大選的焦點所在。