圖片版權 Getty Images Image caption 高雄旅遊景點之一，左營蓮池潭

台灣選舉後，國民黨成功拿下多個地方縣市執政，大陸旅遊業也推出前往台灣藍色執政縣市的旅遊團，讓台灣觀光旅遊周邊產業樂觀期待。

中國國台辦發言人馬曉光在台灣選後首次的例行記者會上說，已經有大陸的旅遊業者組團赴高雄旅遊。

他說，「島內局勢出現了一些變化……兩岸的交流將來應該是範圍更廣、規模更大。」

但是他也表示，民進黨當局限制兩岸交流，「這個障礙不移除，大家目前的期待能不能順利實施，還需要觀察。」

圖片版權 Getty Images Image caption 逛夜市是到台灣旅遊的必備行程之一

高雄期待「陸客」

中國政府點名了民進黨是兩岸交流的障礙，國民黨在地方執政是否能振興台灣觀光還有待觀察，但台灣旅遊周邊產業已經迫不及待要迎接「陸客」。

高雄市遊覽車商業公會前理事長江其興就向媒體表示，已經接到和大陸合作的台灣的旅行社告知，要在到台灣旅遊的行程當中規畫高雄兩天遊程。

他透露，「陸客」指名要到高雄市長當選人韓國瑜競選期間走訪的高雄「三山」（旗山、岡山、鳳山）地區旅遊，可能會安排到旗山美濃有機農場吃美食，岡山品嚐羊肉爐，鳳山的造勢場地參觀。

還有觀光業者向媒體釋放消息說，大陸方面要到高雄的觀光團已經著手啟動，相關行程在大陸旅行社開始上架宣傳販賣，「只要上面一聲令下，要多少團有多少團」。

圖片版權 Getty Images Image caption 大陸遊客擠滿台灣旅遊景點的情況即將重現？

利多消息

韓國瑜競選高雄市長時吸引選民關鍵的一句話就是「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」。

而在他當選後，不論是中國國台辦、台灣媒體、或是台灣本地旅遊業者都不約而同的釋放出陸客來高雄的利多消息。

就連台灣股市也在選後一周之間上漲了220.73點（漲幅約2.28%），尤其是觀光類指數上漲8.91%漲幅最大，呈現一片選後慶祝行情。

但也有專家警告，單一選舉不會改變台灣整體經濟環境，台經院景氣預測中心主任孫明德就指出，陸客只是維他命，可以幫助虛弱的體質，但不能當萬靈丹。

是遊客，還是經濟武器？

另一方面，過去也有研究分析顯示，中國將旅遊產業作為經濟武器，都是為政治服務的工具。

2017年初，韓國接受美國協助在境內部署薩德反導彈設施，引起中國政府反對和不滿，中國國家旅遊局隨即發佈赴韓旅遊警示，赴韓國的中國遊客人數瞬間下滑40%。

中國也利用旅遊來威脅和利誘台灣的邦交國，迫使台灣的邦交國轉而承認中國。瓦努阿圖和斐濟等國家在與中國建交之後都獲得中國承認成為「被批准的旅遊目的地國家」（ADS）。

台灣僅存的17個邦交國之一，帕勞（帛琉）也面臨中國的壓力，該國的帕勞太平洋航空公司今年7月因為赴帕勞中國遊客人數太少而宣佈停飛中國帕勞航線，當時台灣外交部還讚揚帕勞航空「力挺台灣」的表現。

陸客遊10週年

中國遊客自2008年馬英九上台後開始獲准赴台灣旅遊，至今年已屆滿10年，2015年陸客赴台旅遊達到高峰，突破400萬人次，佔台灣外國遊客的40%。

但自2016年民進黨政府上台以後，由於不承認「一中各表的九二共識」而與中國關係轉壞，陸客遊台灣也進入寒冬，人數減少了60%，估計台灣旅遊業潛在損失超過20億美元。

如今國民黨贏得地方選舉，高雄也由綠轉藍，讓台灣的觀光旅遊和周邊產業再度樂觀期待陸客回流。

但中國遊客能否振興台灣經濟並不是台灣單方面就能掌控的，要收要放全抓在中國當局的手上，台灣真正要做的應該使觀光客來源多樣化，如此才能讓台灣的觀光旅遊和周邊產業持續性發展。