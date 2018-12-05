圖片版權 Getty Images Image caption 長期抽煙、喝酒是食道癌最主要的兩大危險因子

台灣裕隆集團董事長嚴凱泰因為食道癌過世，享年54歲，而就在前一天，台灣藝人安迪也因為食道癌過世，享年57歲。

接連有兩位知名人士因為罹患食道癌而在人生的中年時期留下妻子和孩子離開人世，引起人們的關注。

除了回顧兩人的生平之外，關注的焦點也放在食道癌這一「隱形殺手」上面，一時之間食道癌成了人人聞之變色的奪命癌症。

事實上，許多食道癌患者罹癌初期自己都不知情，等到診斷出來時癌細胞已經擴散到身體其他部分，因此死亡率特別高。

及早診斷提高存活率

據美國癌症協會的統計，食道癌在未擴散之前就診斷出來並加以治療的話，5年存活率可以達到43%。

如果癌細胞擴散至周圍組織或器官，或進入淋巴系統的話，5年存活率降至23%。

如果食道癌發現時已經擴散至全身上下，那存活率則不到5%，可見及早發現診斷食道癌是提升存活率的關鍵因素。

圖片版權 Thinkstock Image caption 食道癌初期不容易察覺，因此存活率偏低

初期症狀有哪些？

人的食道沒有感覺接受器，因此食道癌初期患者通常感覺不到異樣，既不痛也不癢，等到患者發覺時腫瘤可能都已經阻塞食道無法吞咽。

因此要及早發現診斷食道癌，必須注意食道癌不明顯的初期症狀，包括：

吞咽困難，尤其是肉類、麵包等塊狀物

長時間不明原因的咳嗽或喉嚨沙啞

經常嗆到或噎到

消化不良或胃灼熱

胸口感覺有壓力或灼熱感

胸骨後有疼痛感

食道癌高危人群

食道癌好發在中老年人群，一般來說，45歲以下罹患食道癌的機率不到15%。

另外，男人罹患食道癌的機率是女性的3至4倍，而台灣食道癌9成以上患者是男性，食道癌高居男性10大癌症死因的第6名。

食道癌通常是食道黏膜長期受到刺激，反覆損傷發炎引起病變，而長期抽煙、喝酒是食道癌最主要的兩大危險因子。

每天抽一包香煙或更多的人，罹患食道癌的機率是不吸煙者的兩倍，即抽煙又喝酒的人罹患食道癌機率也更高。

其次，有胃食道逆流（GERD）症狀的人，以及巴瑞特氏食道症（Barrett's esophagus）的患者，罹患食道癌機率也會增加，不過大多數胃食道逆流患者並不會發展成食道癌。

圖片版權 Getty Images Image caption 預防食道癌，切忌經常喝太燙的熱茶、熱咖啡和熱湯

喜歡吃香喝辣和燙口食物

長期喜歡吃辛辣刺激性食物的人，也會讓食道受損害而增加食道癌風險。

台灣外食非常方便，三步一小吃，五步一餐廳，而在外就餐經常是重口味又鹹又辣，經常外食，經常吃又鹹又辣的食物，也是罹患食道癌的危險因子。

另外就是習慣喝溫度過高的熱湯、熱茶、熱咖啡等熱飲，也會損害食道黏膜，增加食道癌風險。

台大醫院食道癌治療團隊召集人李章銘就提醒，有吸煙、喝酒的習慣，或是長期胃酸逆流的民眾，最好45歲以後就到醫院自主篩檢，避免食道癌找上身。

圖片版權 Getty Images Image caption 茶富有大量的抗氧化劑

多吃蔬果飲食清淡

那麼要怎樣吃才能吃得健康，避免食道癌找上你呢？

專家建議，以下4種超級食品，能增強體力，對抗食道癌：