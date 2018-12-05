台灣學生被室友偷喝酸奶，警方用DNA測試找出疑犯
- 2018年 12月 5日
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台灣一名女子因為偷喝室友的酸奶，室友報案後，警方使用DNA檢測把疑犯鎖定。
據台灣TVBS報導，涉事女子與五位女室友同為中國文化大學學生。其中一名室友發現，一瓶價值50元台幣的酸奶飲料，在未經同意的情況下被喝掉。
她在垃圾筒裏找到酸奶的空瓶後詢問室友，但並沒有人承認。於是室友便把酸奶空瓶拿到警察局，要求警方處理。
警方接納案件後，由於瓶身太濕，警方並不能有效採取瓶上的指紋。報案女子要求警方使用DNA測試，鑒定偷喝酸奶的人的身份。
其後警方要求該5名室友，連同報案女學生，到警察局接受DNA測試。測試費用由納稅人支付，每次3000元台幣，6人的鑒識測試費用共1萬8千元台幣。
當地居民劉先生接受蘋果日報採訪時，認為此舉浪費社會資源，「我若是承辦警察就買一瓶還她，或是室友集資買一打還她，有點太小心眼了，人力物力的花費太勞師動眾」。
當地一名警員認為此舉「大炮打小鳥，實在很不符合比例原則！」