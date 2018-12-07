哈里娶梅根被罵「種族叛徒」 英警捕3名新納粹

圖片版權 PA Image caption 34歲的哈里王子和37歲的梅根10月才剛剛宣佈懷孕消息

一個英國新納粹團體在網絡上張貼一張宣傳畫，大罵哈里王子是「種族叛徒」，應該被槍斃。

英國警方逮捕了3名涉嫌在網絡上散播仇恨言論的嫌疑人，據警方了解這3人屬於一個英國的新納粹團體組織。

這個叫做「太陽戰爭師」（Sonnenkrieg Division）的英國新納粹團體在網絡上散播一張宣傳畫，哈里王子被人用槍指著頭，旁邊寫著「再見了，種族叛徒」。

被逮捕的3人年齡分別是17、18和21歲，其中21歲的是來自巴斯、目前在威爾士讀大學的安德魯·戴默克（Andrew Dymock），他因為涉嫌持有煽動種族或宗教仇恨內容而被逮捕。

Image caption 在這張宣傳畫上，哈里王子被人用槍指著頭，旁邊寫著"再見了，種族叛徒"

該團體的支持者還呼籲制裁其他的種族叛徒，並讚揚2011年殺死77人的挪威極右派殺人狂安德斯·布雷維克（Anders Breivik）。

他們還在社交媒體上分享貼有納粹標誌的圖像，並寫著「用仇恨裝滿你的心」。

其中一張圖像上，一名女子被吊死，旁邊寫著白人女子和非白人男性約會都應該被吊死。

這個英國的新納粹團體據報是美國一個名叫「原子武器師」（Atomwaffen Division）的極端團體的分支，後者在美國涉及5起謀殺案。

安全威脅

哈里王子是第一個和混血者結婚的英國王室成員，他和美國女演員梅根今年5月結婚。

但這並不是英國王室成員第一次遭受人身威脅。

2018年9月，一名男子試圖攜帶電擊槍進入白金漢宮而被逮捕，警方後來表示該次事件與恐怖主義無關。

2018年7月，一名無家男子闖入白金漢宮圍牆，損壞佈告欄，並在東南角草坪睡覺，後來他被判入監49天。

2017年11月，一名支持伊斯蘭國的英國男子因為鼓動攻擊年僅4歲的喬治王子而被逮捕。

2016年8月，一名中國留學生試圖闖入白金漢宮而被逮捕，後來被警方在他身上搜出折疊刀，被控以「攜帶攻擊性武器」罪名。