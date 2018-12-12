中國肉品驗出「非洲豬瘟」 台灣政府傳手機防災警訊

圖片版權 CNA Image caption 台灣農委會防檢局在旅客攜帶入境的中國肉品中驗出非洲豬瘟病毒（中央社圖片）

台灣農委會防檢局在旅客攜帶入境的中國肉品中驗出非洲豬瘟病毒，為了擴大防疫警覺，防檢局也透過「災防告警細胞廣播服務訊息系統」發送手機簡訊警告。

防檢局表示，這是第一次從旅客攜帶意圖闖關入境的中國肉製品中查驗出非洲豬瘟病毒，一個是12月1日台灣籍旅客從重慶帶回豬肉臘腸，另一個是12月2日中國大陸旅客從哈爾濱攜入的豬肉紅腸，已經對這兩名旅客不分國籍開罰新台幣1.5萬元。

在此之前，防檢局曾經在旅客入境前的農產品棄置箱中查獲的中國豬肉製品裏面驗出3例非洲豬瘟病毒基因，至今已經累計有5例中國肉品驗出病毒。

據台灣防檢局統計，到目前為止，自非洲豬瘟或口蹄疫疫區違規攜帶家畜肉類產品入境而被罰款的案件已經有319起。

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手機防災警訊

為了持續強化全民防疫行動力，防檢局還透過「災防告警細胞廣播服務訊息發送系統」傳簡訊至台灣民眾的手機。

簡訊內容為：「[動植物疫災]防範非洲豬瘟，請勿網購肉品寄送台灣，違者可處7年徒刑。自國外返國勿攜帶肉製品入境，違者可罰100萬元。」簡訊最後還附上農委會防檢局電話。

過去類似的防災警告手機訊息大多是通報地震消息，因此有台灣民眾收到手機訊息後以為是發生地震，沒想到竟然是有關非洲豬瘟的警告訊息。

有台灣網友在臉書上抱怨，「以為地震來了」，「手機狂震嚇到我了」，但也有人表示，就是民眾對非洲豬瘟無感，所以才需要傳手機警訊提醒。

中國爆發非洲豬瘟疫情

中國自今年8月傳出非洲豬瘟疫情，至今已經擴散至21省市，疫情持續擴散中，有超過60萬頭豬被撲殺，造成養殖業嚴重損失。

中國是全世界最大的生豬養殖國與豬肉消費國，中國養殖的生豬數量將近佔全球的半數。

非洲豬瘟病毒在中國迅速擴散，而且也已經從俄羅斯和東歐國家散播到比利時，專家估計非洲豬瘟病毒最快在一年之內就有可能在美國出現。

圖片版權 Getty Images Image caption 非洲豬瘟具有傳染性，死亡率高達100%，沒有商品化疫苗可用於預防，也沒有有效的治療方法。

非洲豬瘟是什麼？

根據聯合國糧農組織（FAO）與世界動物衛生組織（OIE）介紹，非洲豬瘟為病毒性豬病，是豬瘟中最具破壞性的一種。該病症狀為發熱，內臟器官出血，感染後2-10天內死亡。

非洲豬瘟具有傳染性，死亡率高達100%，沒有商品化疫苗可用於預防，也沒有有效的治療方法。

歐盟設立的非洲豬瘟專項研究項目ASFORCE稱，人類不會感染非洲豬瘟。這種病主要通過病豬與健康豬之間的直接或間接接觸傳播，傳播方式包括：

餵飼含有病死豬肉或豬肉產品

吸食過病豬血液的生物性媒介

衣物、汽車、住宅等污染物

一旦疫情爆發，需要立刻大規模撲殺所有豬，並將所有遺體、肉製品與垃圾廢料集中清運消毒。