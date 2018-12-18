台灣：持續走入國際場合表達參與訴求

圖片版權 CNA Image caption 台灣環保署代理署長蔡鴻德（左三）與參加聯合國氣候變化會議的各國代表舉行周邊會談

聯合國氣候變化會議在波蘭舉行，台灣雖未能正式參加會議，但仍然以各種方式表達「希望參與國際事務」的訴求。

台灣環保署代理署長蔡鴻德到波蘭和參加聯合國氣候變化綱要公約第24次締約方會議（COP 24）的國家代表進行會議周邊互動。

會議結束後，蔡鴻德接受BBC中文採訪時表示，台灣雖然未能正式參加會議，但透過與邦交國舉行周邊會議和雙邊會談，台灣的聲音還是能被國際社會聽到。

他說，台灣雖然不是聯合國的會員，但還是希望能夠參與國際會議，讓世界知道「台灣可以也願意在國際事務上幫忙」。

圖片版權 Getty Images Image caption 聯合國氣候變化綱要公約第24次締約方會議在波蘭召開

國際名稱

但是面對中國在國際上的阻止和封鎖，台灣要如何走入國際場合是政府面臨的一大挑戰。

剛剛結束的台灣選舉有一個公投題目，「你是否同意，以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？」公投結果支持者佔45%，反對佔54%。

這項公投被視為是台灣正名運動的一大挫敗，蔡鴻德認為選民擔心改變名稱後不確定運動選手是否會失去參賽資格，因此不敢支持這項公投提案。

他以政府官員的立場表示，會尊重公投結果，但這只涉及台灣參加奧運的名稱，和政府參加國際活動的名稱無關。

「台灣政府參加國際活動仍然是以Taiwan ROC（中華民國台灣）的名稱，這方面並沒有改變，Chinese Taipei（中國台北）只是對奧運和其他運動組織的名稱。」

圖片版權 Getty Images Image caption 2013年台灣民眾上街反核遊行

無核家園

蔡鴻德表示，台灣致力於環保和防止氣候變化帶來的危害，在能源政策上將在2025年達到50%的天然氣，30%的煤炭，20%再生能源（風力和太陽能）。

此外，台灣政府還訂立《溫室氣體減量管理法》，規定在2050年以前，要在2005年的碳排放基礎上減碳50%。

但是此前的「以核養綠」公投案結果有59%的選民反對廢核，支持廢核的只有40%。

對此蔡鴻德表示，因應公投結果，決定將《電業法》規定的在2025年以前終止所有核電的期限取消，政府的「非核家園」政策並未改變，只是將2025年的最後期限取消。

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選後檢討

上個月的台灣選舉，執政的民進黨慘敗，13個執政縣市丟掉7個，國民黨則拿下15個地方執政縣市，選舉結果也讓民進黨政府出現檢討聲音。

蔡鴻德說，要檢討的地方很多，引起爭論比較大的部會首長，包括交通部長、農委會主委和環保署長都已經辭職下台。

他說，在環保工作方面，台灣選民對空氣污染有很強烈急迫的期望，希望很快就能改善到他們理想的目標，但這需要時間來執行。

他舉例說，台灣政府已經訂立目標，在2030年以前，所有市區的公車和所有公務車輛都將改為電動車輛，2035年以前，所有的摩托車都要電動化，2040年以前，所有的汽車全面電動化，這對空氣污染會有很大的改善，空氣品質會越來越好。