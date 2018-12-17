華為的國家安全風險：西方和盟國聯合布防

圖片版權 Getty Images Image caption "五眼情報聯盟"的情報主管認為他們的國家不能依賴華為提供的5G技術。

「五眼情報聯盟」警惕華為技術進入西方5G網，日本和韓國跟進參加抵制，英國和加拿大即將作出決定。

「五眼」國家的情報部門負責人今年曾兩次對加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）提及中國高科技巨頭華為公司構成的國家安全風險。加拿大媒體報道說，特魯多和情報部門主管會面發生在華為高管在加拿大被捕之前幾個月。

「五眼情報聯盟」由加拿大，美國，英國，澳大利亞和新西蘭組成，他們在反間諜，反恐和對付全球性犯罪方面進行合作。加拿大《環球郵報》引述消息人士的話說，特魯多7月中旬在新斯科舍省的「五眼情報聯盟」的會議上，以及4月在倫敦召開英聯邦會議期間同情報部門負責人會面，他們討論了華為公司同中國政府的關係。

據消息人士說，這幾個國家的情報部門負責人強調說，他們國家不能依賴華為提供的5G技術，因為華為公司和中國政府關係密切。根據中國法律，中國公司在被要求下必須同中國情報部門合作。

特魯多面對艱難抉擇，加拿大還沒有決定是否加入「五眼情報聯盟」其它國家，禁止華為技術進入該國5G網絡。但是華為的首席財務官，華為創始人任正非的女兒孟晚舟在加拿大被捕已經讓加拿大和中國關係陷入緊張。

圖片版權 PA Image caption 軍情六處負責人揚格警告說，中國的新技術主宰在未來構成更大的安全威脅。

中國已經逮捕了兩名加拿大公民，商人斯帕佛（Michael Spavor）和俄前外交官康明凱(Michael Kovrig)。中國行動普遍被認為是對華為高管在加拿大被捕作出的報復行動。

華為受到西方國家審查

加拿大媒體報道說，特魯多表示其內閣將接受國家安全官員的建議，他們目前在在對華為進行網絡安全審查。預計明年早些時候加拿大政府會對華為的問題作出決定。

英國政府通信總部（GCHQ）下屬的國家網絡安全中心發言人說，11月下旬的華為同英國監管方的會談「因為緊張關係沒有結果就結束了」，但是拒絶透露細節。

熟悉華為同英國交涉的消息人士對路透社說，上月同華為會談的最高級英國官員憤然離席而去，華為被認為沒有解決產品中的安全漏洞。雖然華為承諾再補20億美元投入，大規模修補安全漏洞，以打消英國的擔心，但華為同英國的關係仍然很緊張。

圖片版權 xinhua Image caption 英國情報部門負責人警告說，中國的新技術主宰在未來構成更大的安全威脅，他特別提到華為參加5G網建設的問題。

12月初，英國電信(BT)決定在兩年內將華為設備從其核心4G網中去除。當時英國情報部門負責人警告說，中國的新技術主宰在未來構成更大的安全威脅，他特別提到華為參加5G網建設的問題。

不過到目前為止英國一直沒有按照美國的呼籲對華為採取行動，他們說通過一個特殊的公司實驗室檢查華為產品，他們對安全威脅採取了防範措施。

今年8月澳大利亞隨美國之後宣佈禁止華為設備進入該國的5G網絡建設。11月下旬，新西蘭也阻止該國無線網絡運營商在5G網絡中使用華為的技術設備。

12月12日日本的三個主要的電訊巨頭決定將華為設備從他們的5G網絡中排除，與此同時日本計劃禁止華為參加政府合同的投標。

法國無線網絡公司Orange 14日宣佈不會僱用華為建造5G網絡。現在韓國最大的電訊公司SK電訊也宣佈將不允許華為成為受重視的5G技術投標商。

《華爾街日報》報道美國一直對德國有關當局施加壓力，要他們放棄使用華為，但是消息人士說，德國方面要美國出示能夠顯示華為構成安全威脅的具體證據。不過歐洲最大的電訊公司德國電訊表示正在審查該公司的全球採購政策，要考慮關於中國製造商的網絡安全顧慮。