Image caption 據報，谷歌開發中國版搜索引擎的計劃已經暫時擱置

有報道指出，谷歌「實際上已經終止」開發中國版搜索引擎的「蜻蜓項目」計劃。

今年8月揭露「蜻蜓項目」的美國"攔截"（The Intercept）網站表示，谷歌被迫關閉一個數據分析系統，而該系統被用來向「蜻蜓項目」提供資料來源。

報道說，「蜻蜓項目的資料存取目前已經暫停，項目已經沒有進展。」

上周，谷歌首席執行長桑德爾·皮蔡（Sundar Pichai）在美國眾議院聽證會上表示，谷歌目前沒有推出中國版搜索引擎的計劃。

圖片版權 Getty Images Image caption 谷歌開發中國版搜索引擎面臨抗議壓力

「攔截」網站報道了什麼？

美國新聞網站「攔截」引述谷歌內部文件和消息指出，「蜻蜓項目」起始於2017年春，同年12月，皮蔡和中國政府官員會面之後，項目開發速度加快。

報道說，谷歌開發了「茅台」和「龍飛」兩個版本的安卓系統的手機應用程序，只要中國政府批准就能在9個月之內推出。

谷歌一款被稱為「信號塔」（BeaconTower）的工具，能夠辨識使用者的搜索詞是否違反中國的審查，該工具協助谷歌工程師得出一個數千個被禁網站的清單，其中包括BBC和維基百科，而被禁的網站可能會被排除在蜻蜓搜索引擎的搜索結果之外。

但是谷歌的隱私權團隊成員主動向蜻蜓項目管理者質問，為什麼沒有告知他們正在開發的這套系統。

在經過數次來回討論之後，「谷歌工程師被告知，他們不再被允許使用265.com的資料來協助開發蜻蜓。」

圖片版權 Reuters Image caption 谷歌的「蜻蜓項目」據報已經停擺

「蜻蜓項目」進展到何種程度？

谷歌首席執行長皮蔡本月11日出席美國眾議院聽證會時表示，曾經一度有超過100名工程師在進行這個項目。

在眾議員的質問下，皮蔡表示，「目前我們沒有在中國推出的計劃。」

他說，該項目所有的工作都仍在內部階段，並沒有和中國政府進行任何討論。

皮蔡也承諾，如果谷歌在中國推出搜索服務，會向美國國會「完全透明」。

據BBC了解，谷歌的蜻蜓項目尚未進行到一個必須通過谷歌內部的隱私權檢驗的階段。

今年11月，有超過300名谷歌僱員和國際特赦組織聯名寫信給谷歌，要求完全停止蜻蜓項目。

分析

BBC北美科技事務記者，戴夫·李（Dave Lee）

即使出現了這樣的消息，我也不認為谷歌完全放棄進入中國市場的野心，最多只是暫時擱置而已。

谷歌首席執行長皮蔡已經明確表示，中國市場太重要不能忽略，就算蜻蜓項目觸礁，但谷歌一定還會再找新的機會進入中國市場。

但是谷歌的品牌也可能會受到嚴重傷害。

美國科技公司現在面臨更大壓力，必須基於美國國家和人民的利益來從事商業行為。

屈服於北京的要求勢必會損害谷歌的原則及其聲譽。

Image caption 谷歌可能還會嘗試其他方式進入中國市場

為什麼谷歌想要重回中國？

答案很簡單，中國是世界上最大的互聯網市場。

谷歌2006年在中國推出搜索引擎：google.cn

當時，谷歌中國搜索引擎符合中國政府的審查要求，但是2010年谷歌因為擔心網絡攻擊而宣佈退出中國市場。

雖然谷歌主要的搜索引擎服務和視頻分享網站YouTube在中國都被禁，谷歌在中國還是設有3個辦公室，700多名僱員為谷歌開發其他項目。

谷歌為智能手機設計的翻譯軟件去年在中國獲得通過，今年1月，也宣佈投資中國遊戲直播平台「觸手」，上個月又在微信平台推出遊戲。