圖片版權 Getty Images Image caption 中國的總體目標是「拔蔡」？圖為台灣總統蔡英文11月24日前往投票所凖備投票

美國《華盛頓郵報》評論文章說，中國成功干預上個月的台灣地方選舉，目的是要讓蔡英文下台，2020年換一個「比較好控制」的領導人，台灣媒體紛紛猜測文章指的是台北市長柯文哲，中國想要「以柯換蔡」。

干預台灣選舉

《華盛頓郵報》的評論文章說，美國關注俄羅斯介入美國選舉的同時，中國已經通過社交媒體、非法資金、假新聞等方式，快速加大了干預選舉的能力，上個月台灣選舉結果就是中國干預其他國家民主選舉的最新例證。

「北京在台灣選舉期間對台灣進行廣泛的宣傳和社交媒體攻勢，散播對蔡英文政府不利的假新聞。」

文章還說，「中國的『五毛黨』網軍用社交媒體假賬號通過臉書、推特、和網絡聊天群組，每天拿反蔡英文和反民進黨的內容向台灣2300萬人轟炸。另外還有多起關於中國資金流向台灣資助反對蔡英文和反對民進黨的候選人陣營的指控正在調查當中。」

此前，美國民主黨參議員馬斯托和共和黨參議員魯比歐等6名參議員聯合致信給國務卿蓬佩奧，要求迅速嚴肅的調查有關中國干預台灣選舉的指控，並表示中國共產黨侵害全球的民主進程和價值，危害美國及其國際伙伴。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國表示台灣選舉結果表明蔡英文政府失去台灣選民信任

「拔蔡」換人

文章作者賈許·羅金（Josh Rogin）在文章中說，台灣選舉民進黨遭遇大舉措敗之後，中國指選舉結果表明蔡英文政府失去民眾信任，施政和兩岸政策不受民眾歡迎。

文章說，「北京的總體目標就是要換掉蔡英文，用一個『比較好控制』的領導人，這也是中國強化對台灣控制力，弱化台灣國際關係的工作的一部分。」

「中國政府一直在國際組織和場合上封鎖台灣，賄賂外國政府迫使與台灣斷交，威脅國際企業在其網站上將台灣除名。」

文章最後表示，中國干預台灣選舉的手法如果用在美國上面將會造成很大的損害影響，馬斯托和魯比歐等議員已經提案要求對中國共產黨在美國所做的影響力工作展開全面的調查。

圖片版權 CNA Image caption 台北市長柯文哲（右）在雙城論壇上和上海常務副市長周波（左）見面

2020北京人選？

《華盛頓郵報》說北京干預台灣選舉的最終目的就是「拔蔡」，換一個「比較好控制」的領導人，台灣媒體紛紛猜測文章指的是台北市長柯文哲，中國想要「以柯換蔡」。

參選民進黨主席的行政院秘書長卓榮泰上電台節目被主持人周玉蔻問到該文章，針對大陸是否想要「以柯換蔡」，卓榮泰對此表示，能不能換掉誰並非外國媒體或外國人士所能講，重點還是台灣人民。

但馬上就有媒體追著柯文哲提問，詢問他《華盛頓郵報》說的中國想要換一個「比較好控制」的領導人，「會是你嗎？」

前一天才和上海常務副市長周波在台北上海雙城論壇上見面的柯文哲聽到這個問題後一臉驚訝，並沒有正面回答而是反問媒體，「《華盛頓郵報》怎麼會這樣寫？」

不論中國干預台灣選舉的目的是想要「以誰換誰」，被點名的人就怕被「抹紅」，恨不得能撇清關係洗得越白越好，但中國拒絶和蔡英文政府對話，而柯文哲卻能突破兩岸冰封局面成功主辦雙城論壇，卻是事實。