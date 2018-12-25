圖片版權 CNA Image caption 高雄市長韓國瑜25日在高雄愛河畔宣誓就職，併發表就職演說。

甫結束的台灣「九合一地方選舉」，勝選人今日宣誓就任。其中，最受關注的國民黨高雄市長韓國瑜今日於就職典禮中，以中英文雙語發表演說， 強調他參與的此次選舉不僅是讓高雄市成為兩岸，也是世界關注焦點。但與就職前相比，韓國瑜在談公眾對其與中國政經界相好的關切上表現出明顯謹慎。

韓國瑜拼經濟

今日在愛河河畔舉行的高雄市長就職典禮，以「五天封路」，加上韓國瑜自費數百萬台幣，被台媒評為規模遠勝總統就職典禮的「登基大典」，吸引了上萬民眾參與。

韓國瑜援引已故詩人余光中的詩「春天，從高雄出發」，強調自己此次的勝選，讓高雄成為全球焦點。不過，值得注意的是，此次就職演說中，他強調他的經濟戰略，「不只是兩岸」，也同時邀請世界各地投資高雄。外界評論他有意淡化公眾對其與中國政經界相好的印象。

在九合一選舉，以強調兩岸交往的「貨出去，人進來，高雄發大財」成功掀起韓國瑜旋風，以「韓流」，打敗民進黨執政二十年的高雄市長選舉，並帶領國民黨取得壓倒性勝利。 但韓國瑜就職前一連串之發言，包含師法香港於高雄建立「賽馬場」，「迪斯尼樂園」或「愛情摩天輪」等等，被各界批評為不切實際或空頭支票。

台灣師範大學政治系教授范世平，在電視評論中批評韓國瑜的「愛情產業鏈」之市政主張系讓高雄轉型「慾望城市」除了賽馬之外，或也應師法泰國或荷蘭打造紅燈區，在成人產業上「拼經濟」。

「人無橫財不富，馬無夜草不肥」

針對一連串批評，韓國瑜在昨天接受多家台灣媒體專訪時，強調「人無橫財不富，馬無夜草不肥」，他表示此話雖然不典雅或粗魯，他必須為高雄找尋多樣化的財富來源。

另外，就職前夕前接受中國「環球時報」專訪，韓國瑜提及「未來在兩岸政策上民進黨中央（民進黨領導的台灣政府）要跟著地方走」。他也在其他媒體上多次強調，「九二共識」是台灣經濟的活路。實際政策上，韓國瑜會呼籲民進黨政府開放大陸資金投資高雄房地產。 然而，關於投資房地產引起的「炒樓」以及過高房價效應，韓國瑜尚未談到對策。韓強調： 「高雄市有3千億元負債，需有大破大立創新作為」。針對外界的批評「我根本不會放在眼裏」。

同時，以些微票數成功連任的台北市長柯文哲，就職典禮卻只說了「那我們就努力工作，就這樣」， 被台媒稱為台灣政治史上最短就職宣言。

圖片版權 CNA Image caption 2018台北上海雙城論壇歡迎晚宴19日在台北圓山大飯店舉行，台北市長柯文哲致詞時再度提及「兩岸一家親」。

朱立倫宣佈參選2020大選

而甫卸下新北市長的國民黨前主席朱立倫，宣佈參選2020總統大選。朱立倫在上屆總統大選，敗給蔡英文，此次卷鋪重來，掀起國民黨內部總統提名的角力戰。外界觀察，目前國民黨內有意角逐總統的還有王金平，吳敦義以及前任總統馬英九。

另外，一直不鬆口否認參選的柯文哲，不管參不參選，估計都能影響選舉結果。加上美中兩方在台灣政治上之角力，預示了2020總統選舉的激烈程度。