圖片版權 EPA Image caption 美國各地的兒童在聖誕夜和總統和第一夫人說話

聖誕節到了，對天真無邪的孩子們來說，他們最期待的就是終於可以拿到聖誕老人送的禮物。

在西方國家，有很多家長都會偷偷摸摸的凖備禮物給孩子，並告訴他們這是聖誕老人送的。

但是偏偏有人在這個時候掃興，毫不忌諱直截了當的在聖誕節前夕想要讓7歲孩子童話夢碎。

追蹤聖誕老人最新位置

白宮的國宴廳布置得美輪美奐，兩個超巨大的聖誕樹掛滿聖誕裝飾品，美國總統特朗普和夫人梅拉尼婭坐在壁爐前面接電話，向美國各地的孩子們道一聲聖誕快樂。

打電話進來的孩子希望能接通到北美防空司令部，這個政府部門多年來一直在聖誕節前夕向打電話進來的孩童們提供聖誕老人送禮物的最新位置。

雖然美國政府因為預算問題導致一部分政府部門關閉，但聖誕老人路線圖服務卻仍然正常運作。

其中一些電話還被轉接到白宮，由特朗普和夫人親自接聽，白宮也安排了工作人員記錄總統和孩子們之間的談話。

終結童話

從畫面上可以看到，特朗普對著話筒另一端一個的孩子說，「哈囉，聖誕快樂，你好嗎？你幾歲？……你在學校表現好嗎？……你還相信有聖誕老人嗎？」

這個問題根本不該問吧，沒想到特朗普繼續對著電話說，「因為你已經7歲了，7歲的孩子有的還相信，有的已經不信了，對吧？」

從畫面上我們聽不到那名7歲孩子的回答，他對特朗普戳破童話人物的反應如何我們也不得而知。

我們也不知道為什麼特朗普選在這個時機問孩子這樣的問題，畢竟打電話進來的孩子都是想要追蹤聖誕老人送禮物的最新位置啊！照理說都是相信聖誕老人毋庸置疑的才對。

世界各地許多地方也都在歡慶聖誕節，聖誕老人更是不可或缺的要角之一。

圖片版權 Reuters Image caption 墨西哥的聖誕老人

圖片版權 Getty Images Image caption 迪士尼的聖誕老人

圖片版權 Reuters Image caption 芬蘭的聖誕老人

接下來的其他電話交談沒有意外內容，特朗普和梅拉尼婭向打電話進來的孩子送上溫暖祝福。

梅拉尼婭對電話的另一端說，「我希望你的美夢成真。」