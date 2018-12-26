圖片版權 Getty Images Image caption 台灣政府以政策鼓勵東南亞旅客赴台旅遊、參訪及交流

台灣交通部觀光局證實，上周末入境台灣的4個大型越南旅行團共153人，有152人異常脫團失蹤，只剩下一名領隊一人。

台灣《中央社》報道說，負責接待越南旅行團的台灣東森旅行社表示，其中一團23人在旅遊行程中不同的地點分別脫團，另外3團共130人入境當天在高雄入住飯店後集體失蹤，只有一名領隊沒有脫團。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶表示，這次越南團客大規模脫逃事件有人蛇集團介入協助逃跑。

他說，在越南團客入境機場後就有人蛇集團跟團員接觸，入住飯店後就直接把團員帶走，台灣旅行社人員第一時間發現異常就報警，但警方因無違法事實，而不能有相關動作。

圖片版權 CNA Image caption 有部分的越南旅行團由高雄的小港機場入境

註銷、停發簽證

越南旅行團集體脫團失蹤之後，台灣觀光局已經通知外交部，註銷失蹤團員的觀光簽證，並立即停止核發越南組團社簽證申請。

台灣移民署也成立專案小組查緝失蹤團員行蹤，並表示越南旅行團員如從事與其申請來台目的不符的活動或工作，一旦查獲，將依移民法規定予以遣返出境，並管制一定期間不得來台。

但負責接待的台灣旅行社也受到連帶損失，除了賠償餐廳、旅館的訂金，據觀光局的規定，還要負責遣返脫逃者的機票費用。

東森旅行社則表示，與越南配合的組團社是合法取得台灣觀光局「觀宏項目」的旅行社。

圖片版權 Getty Images Image caption 越南旅行團團員大規模集體失蹤以前未曾發生

「新南向政策」

台灣觀光局表示，「觀宏項目」2015年開始實施，適用於印度、印度尼西亞、越南、緬甸、柬埔寨及寮國等6國人民。

只要參加台灣觀光局指定的旅行社團體旅遊或企業贊助之獎勵旅遊團，5人以上就能申請電子簽證來台滿，團進團出不必附財力證明。

「觀宏項目」推出後，先前也曾經有團員脫團失蹤，但3年間只有約150人，而這回是一次就跑了152人。

台灣自2016年蔡英文民進黨政府上台後積極推動「新南向政策」，並鼓勵東南亞、南亞和大洋洲等國參訪旅遊及交流。

台灣的國民黨立法院黨團則要求政府檢討新南向政策，尤其不能為了美化政策績效，而浮濫、寬鬆核發簽證或給予有條件免簽，造成管制黑洞。

但民進黨立法院黨團也表示，新南向政策是在商業、產業上分散過度依賴中國的風險，不能因為一個個案就認為整個新南向政策有問題。