圖片版權 REUTERS Image caption 台灣高雄市長韓國瑜

台灣新任高雄市長韓國瑜，近日接受台灣媒體訪問時，建議民進黨政府擴大陸資來高雄投資房地產，振興經濟的政策倡議，引發台灣社會激烈辯論。

許多香港網民加入討論，認為香港令人髮指的高房價，應為台灣前車之鑒，發出「今日香港，明日台灣」的警告，再次引起風波。

陸資進軍台灣房市的因與果

今年台灣政壇最受矚目的高雄市長韓國瑜，挾著政壇高人氣，在本週就任前後連續拋出許多政策構想，引發激辯。其中，逐步放鬆中國大陸資本投資房地產的管制，在台灣甚至香港兩地引發熱議。

陸資投資台灣房市，起始2002年。當時台灣以中國已是世界貿易組織（WTO）會員，對此開放若干市場包括房地產。但陳水扁時代對於陸資投資房地產，仍有十分嚴格的規定，譬如不能貸款。後續馬英九政府陸續放寬管制，至今陸資投資台灣的管制包含貸款成數最高五成、在台灣一年最多停留四個月，以及三年內不能轉賣等。

然而，陸資以及台灣本地數年前製造的炒樓風，造成台灣大都會，特別是大台北地區的炒樓現象及房價上漲，引發許多社會反彈。

譬如，當年柯文哲首次參選台北市長，便是卯力批判高房價現象，並提出興建社會住宅，讓年輕人或弱勢家庭有房居住等福利政策。雖然後續柯文哲的政策成功與否，外界褒貶不一，但台灣社會對於「低薪卻高房價」的批評，從未歇止。

韓國瑜此次接受台灣媒體專訪時，表示台灣對中國大陸投資數千億，但是中國大陸對台灣的投資卻不成比例的低。韓因此提出以「開放但不躁進」的方式，吸引陸資投資高雄放地產，以活絡高雄經濟。

韓國瑜之主張，受台灣房地產業者熱切歡迎。台灣媒體報導，中華民國商業總會理事長賴正鎰表示，業界歡迎開放陸資來台投資高雄房地產，並呼籲台灣政府「不該再鎖國」; 賴並表示，陸資甚至應當比照外資全面開放。賴正鎰並在近日記者會回應：「陸資買了房子，房子還是留在台灣；如果陸資高價購買炒作，他們也要承擔賠錢風險。「台灣民眾不必聽到陸資就害怕，過度反應，」 他說。

國安疑慮？

不過，台灣內政部回應強調，之前開放陸資進入不動產，「是順應全球化潮流並有效運用資金及技術，期待提升整體土地資源開發利用，但並不樂見陸資來台有炒作市場、影響社會安定或致生國安上的疑慮。」

根據台灣內政部統計，陸資來台取得不動產數量統計，從2002年以來到2017年底，15年來陸資取得不動產只有445件。

前台北市副市長，政治大學地政系特聘教授張金鶚向BBC中文提到，所謂國安疑慮可以從多年前，傳聞陸資有意買下台灣地標，也是最高建築物「臺北101大樓」就引發爭議。「若101掛上五星旗，社會的觀感為何？」 張教授表示。

此外，張金鶚解釋，其實純就商業投資角度，台灣的房地產現在獲利價值不高，尤其現在房價已經在下滑中，外資投資台灣房地產都不甚熱絡，所以須了解陸資投資台灣房地場的理由為何。另外或也須考慮陸資背後是否有國家企業支撐等等。

張教授向BBC中文表示，當今北美以及澳大利亞都在擊退陸資的過度投資以及炒房現象，在低薪資的台灣社會，繼續讓陸資炒作台灣房地產，不是好的決定。

圖片版權 REUTERS Image caption 2012年台北101的煙火演示

「昨日香港，今日台灣」

事實上，韓國瑜參選前後拋出的眾多政策構想，似乎都與港澳經濟發展模式有所呼應。譬如在高雄興建賽馬場或觀光賭場，高雄迪士尼或陸資投資高雄房地產等等，隱約有呼應香港澳門經濟發展模式。

韓國瑜上個月勝選當週，國民黨立即牽線香港富商信和集團主席黃志祥，前往拜訪祝賀。據報導，黃志祥也表示有意願投資高雄市。

韓國瑜倡議放寬陸資投資台灣房市消息，亦引起香港社會強烈反應。尤其網民在臉書等社交網絡上參與辯論。許多網民以「昨日香港，今日台灣」示警台灣切莫不要迎接陸資，而讓地產霸權一樣控制香港房價，壟斷市場。

根據瑞士銀行今年九月發佈的調查，香港是全球主要發達國家及地區城市「房地產泡沫」榜首。牛津經濟研究院報告指出香港是全世界最難負擔買房的地區。

極端昂貴的租金，讓香港主要街頭多為連鎖珠寶行，藥妝商鋪或跨國平價服飾店。許多研究都指出，香港並非缺地，而是政府不願意多蓋社會住宅（公屋），民眾住在惡名昭彰的「棺材房」或露宿街頭暴露出繁榮香港背後嚴重的貧窮化問題。