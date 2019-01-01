Image caption 面對自己

新年新氣象，制定新的新年計劃很容易，但堅持沒兩天就放棄更容易。

你還記得過去制定的新年計劃嗎？健身，控制飲食，學習新的語言或新的樂器？很可能的是1月份還沒過完就被你拋諸腦後了。

如果你總是沒辦法完成你的新年計劃，你的反應是什麼？很多人最後變成痛恨自己，為什麼自己會這樣沒用。

其實，你有沒有想過，能認清自己並接納自己也是一個了不起的成就，在社交媒體發達的今日，大多數的人都羨慕臉書、推特、Instagram上經常吃美食、周遊各國、或是擁有健美身材的成功人士（人生勝利組），但很少人能在照鏡子的時候對影中人感到完全滿意。

尤其是在展望新年的時候，讓自己變得更好，更成功的慾望就會無形中壓著我們喘不過氣來。

每個人都應該成為自己最大的支持者，但多數人都做不到，不喜歡自己的外表，不滿意自己的成就或做過的決定。

經常我們會發現，愛別人比愛自己更容易。新的一年裏，與其制定容易放棄的新年計劃，不如讓2019自己多愛自己一點。

Image caption 善待自己

像朋友一樣對待自己

臨牀心理學家琳達·布萊爾表示，「男人對自己要求很嚴苛，女人更是如此。」

她建議，用對待朋友的方式來對待自己，「我們對待朋友的方式都非常好，但沒有人那樣對待自己。」

琳達說，把自己當作自己最好的朋友一樣，用最好的朋友的語氣和自己說話。

例如，如果你最好的朋友失業了，你一定會用鼓勵的方式對他說話，而不會抱怨他能力太差才會被裁員，你還可能會盡量開導這位好朋友想開一點，還有別的更好的機會在等著他去尋找。

所以，對待自己也要像對待最好的朋友一樣，如果你遭遇困難，就用對待好朋友的方式來對待自己。

Image caption 不要比較

不要和別人比較

人們經常犯的錯就是把自己拿來和別人比較，尤其是活在社交媒體和Instagram的時代。

勵志暢銷書作家烏斯瑪說，「人們在缺乏安全感的時候，經常會放大檢視自己的缺點，進而擴大對自己的負面觀感。我們還會把自己拿來和別人比較。」

最簡單的例子就是那些社交名流、網紅名人在社交媒體上炫耀的光鮮亮麗的照片，雖然我們知道那並非現實生活，但我們還是拿這些美照來折磨自己，埋怨自己為什麼沒有那麼漂亮，那麼酷，自己的生活為什麼不那麼有趣……

不和別人做比較說起來容易，做起來並不輕鬆，烏斯瑪建議在比較的時候不妨採取更全面的方式。

例如說，你在比較某個人成就非凡，但年齡其實和自己一樣的時候，不妨這麼想：「他成就卓越，但是他每周工作6天，每天晚上9點才能回家，而我雖然沒有那麼多成就，但我有更多時間和家人和朋友相處。」

在和別人做比較的時候千萬不要忘記，沒有誰的生活是完美的，即使是那些在社交媒體上分享自己美圖美照的人也一樣，每個人的生活都面臨不同的問題。

Image caption 戒除社交媒體

試著戒除社交媒體

大多數人都是在查看社交媒體的時候把自己和別人比較，2016年針對將近2000名年輕人所作的調查顯示，「使用社交媒體和憂鬱症有很大的關聯。」

專家建議，應該要適當的減少查看社交媒體的次數，甚至在一段時間內完全戒除社交媒體。

精神健康和身體形像活動人士娜塔莎·德文表示，不能一直查看社交媒體，否則會不自覺地和別人做比較，很多人不了解他們花多少時間在社交媒體上面。

最近一項調查估計，一生當中我們可能花了整整5年的時間在查看社交媒體。

娜塔莎建議，嘗試在聖誕新年假期期間戒除社交媒體，很多人會發現效果很好，新年假期結束之後繼續下去，戒除社交媒體後精神好多了，感覺也更好了。

Image caption 提高自信

外表不是一切

外表形像是很多人無法善待自己的一大源頭，對女人來說尤其如此，在英國只有20%的女人表示對自己的外在形像有信心。

過度著迷於外表形像的缺陷會讓我們忘記自己的其他優點，娜塔莎建議我們應該多關注自身優點，忽略外表的缺陷。

「外表不是一切，我們要從人格特質和個性上面去讚美別人，這樣就能提醒他們的內在優點。」

Image caption 讚美自己

寫下讚美的話

烏斯瑪提出一個有趣的小練習，能讓你更愛自己。

寫下人們讚美你的話語：「在4天的時間裏寫下每一句別人對你的讚美之辭，不論是多大或多小的讚美都寫下來。」

「平常你可能沒注意，但最後你可能會發現自己收到很多的讚美言辭，這是因為我們都太注重負面評論而忽略了好的事情。」

烏斯瑪認為，因為我們對自己不滿意，所以就不會注意到自己的優點，「把別人對自己的讚美之詞寫下來，可以強迫自己注意到自己的優點，在情緒低潮或是心情不好的時候，還可以拿出來看，提醒自己的正面價值。」

Image caption 接受自己

對自己更好一點

最重要的事就是做你自己最好的朋友，最堅定的支持者。善待自己意味著認識並接受自己的需要，不要苛責自己。

這也意味著如果你沒能完成一個目標，也不要懲罰自己，下次從一開始時就要設定一個可以完成的目標。

「有時候你會設定不切實際的目標或計劃，所以千萬不要給自己設陷阱。」

娜塔莎說，「現在有很多人設定另類的新年計劃，例如放鬆，或找時間做自己喜歡的事情。」

她建議說，制定一個「想要做」的清單，而不是「必須要做」的代辦事項清單，這樣就能提醒你想要做的這些事情的背後原因。

遵循以上的幾個小步驟，就算不能讓你立刻「愛上自己」，但至少也能減少「討厭自己」的程度，改變人生觀不是件容易的事，但卻絶對值得。