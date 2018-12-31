圖片版權 PA Image caption 保守黨後排議員安娜·蘇布裏（左）說國防大臣加文·威廉姆森（右）的話 「完全是無稽之談」

英國國防大臣加文·威廉姆森表示，英國可能在南中國海，加勒比海等地建新軍事基地，真正發揮「全球作用」。

他說，英國脫離歐洲後，放棄自1960年代撤出蘇伊士運河以東地區的政策，才能成為「真正的全球角色」。但他受到保守黨議員的批評，說他表現出「赤裸裸的野心」。

加文·威廉姆森接受《星期天電訊報》採訪時說，英國脫離歐盟後英國人應該更樂觀，「這是自二戰結束以來最了不起的時刻，我們可能在世界舞台上扮演世界期望我們扮演的角色」。

加文·威廉姆森說，他在尋找機會，「不僅在遠東，而且也在加勒比地區」建立英國基地。不過他拒絶披露英國會建立新軍事基地的具體地點。

《星期天電訊報》引述接近國防部的消息人士說，新海外基地可能在幾年後設在靠近南中國海的新加坡或文萊；在加勒比地區的基地可能在蒙特塞拉特（Montserrat） 或圭亞那。

圖片版權 PA Image caption 英國國防大臣說，英國會在世界建立更多軍事基地，成為 「真正的全球角色」（英國航母HMS伊麗莎白女王號）。

加文·威廉姆森說，他期望脫離歐盟後英國會大幅度調整政策重點，英國要同澳大利亞，加拿大，新西蘭，加勒比國家，以及非洲國家深化聯繫。他認為，這些國家期望英國發揮「道德領導，軍事領導以及全球領導」作用。

英國國防大臣說，最近的研究顯示，英國人低估了英國發揮全球影響力的潛力。他還說，研究表明，「在世界眼中，英國身高10英尺，但我們實際身高6英尺，英國人自視身高只有5英尺，而不是6英尺，當然更不是10英尺」。

保守黨後排議員安娜·蘇布裏（Anna Soubry）說，國防大臣的話 「完全是無稽之談」，她說英國留在歐盟並不妨礙英國的國防政策。

《星期天電訊報》文章的讀者評論中有人指出，歐盟並沒有軍事功能，因此脫歐和英國軍事項目並沒有關聯。北約是英國參加的唯一軍事聯盟，所以如果英國希望並且有錢在世界各地建軍事基地，和英國是否留在歐盟沒有關係。

工黨議員盧克·珀拉德（Luke Pollard ）在社交媒體上質問國防大臣：預算從哪裏來？為什麼英國國家軍事戰略可以邊走邊改？要削減哪些方面的預算來支持上述擴充？

另外一名工黨議員克里斯·萊斯利（Chris Leslie）說，加文·威廉姆森關於英國脫歐後建立更多海外軍事基地的說法顯示了對軍事戰略的無知，而國防大臣這麼說，很令人擔心。