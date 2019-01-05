隨著絢麗的煙花在全球各地綻放，時間來到2019年。新年雖至，紛爭卻依然在持續。中國舉辦「告台灣同胞書」40週年紀念大會，習近平發表講話重提「一國兩制」，這惹惱了台灣總統蔡英文。

非洲豬瘟疫情籠罩兩岸，台灣當局證實金門發現的死豬攜帶非洲豬瘟病毒，蔡英文批評中國大陸對豬瘟疫情有所隱瞞。中國央視前著名主持人崔永元則杠上了中國最高法。他爆料稱，一個曾有爭議案件的卷宗在最高人民法院辦公室內「被盜走」，這讓輿論一片嘩然。

中國「嫦娥四號」成功著陸月球。這是人類探測器首次造訪月球背面，成為全世界關注的焦點。

1.蔡英文強硬回應習近平「兩制」台灣方案提議

圖片版權 Getty Images Image caption 蔡英文在記者會強硬回應稱，台灣絶不會接受「一國兩制」。

40年前，中國全國人大常委會發表《告台灣同胞書》，商討結束兩岸軍事對峙狀態。本周，中國在北京舉辦紀念會，國家主席習近平發表主題演說。他稱，「中國人不打中國人」，並再次提及「一國兩制」。

台灣總統蔡英文在當日召開記者會強硬回應稱，「我們始終未接受『九二共識』。」她同時表示，台灣絶不會接受「一國兩制」。

2.崔永元再爆料 這次目標是中國最高法院

圖片版權 Getty Images Image caption 崔永元是中國央視前主持人，現任教於中國傳媒大學。

繼舉報明星偷稅引發中國娛樂圈地震後，崔永元再向中國輿論界再扔下一顆「炸彈」。他爆料稱，一個歷時十餘年訴訟案件的部分卷宗在中國最高人民法院審理期間「被盜走」，這迅速引發軒然大波。

將該事件推至高潮的是中國財經媒體《華夏時報》周日（12月30日）公布一條疑似是最高人民法院法官王林清的自述視頻。他在視頻中證實卷宗離奇失蹤，並稱為「免遭不測」，而錄製影片。

3.牽動兩岸關係的非洲豬瘟

圖片版權 CNA Image caption 死豬2018年12月31日漂至台灣金門田埔，現場封鎖戒護。

非洲豬瘟在台灣持續引發關注。蔡英文在新年講話中，針對非洲「豬瘟議題」呼籲大陸在疫情防治上互相合作，並批評「若連豬瘟防疫都無法真心合作，哪來的兩岸一家親？」似乎將「豬瘟議題」提升至政治層級。

中國國台辦發言人則批評民進黨當局用不實指控故意炒作，煽動台灣民眾對大陸的不滿情緒。兩方各說各話，也牽動著兩岸情勢的發展。

4.中國宣佈「嫦娥四號」著陸成功 實現人類首訪月球背面

圖片版權 XINHUA Image caption 中國官方宣佈「嫦娥四號」著陸成功。

中國「嫦娥四號」探測器周四成功在月球馮·卡門環形山著陸，這是人類探測器首次造訪月球背面，成為國際媒體的頭條。美國航空航天局（NASA）局長布裏登斯廷（Jim Bridenstine）也發佈推特祝賀。

由於同步自轉的原因，月球面對地球永遠是一個面。人們通常稱面對地球的一面為月球正面，而不可見的一面為背面。

5.伊朗電視台主管因未刪成龍電影性愛鏡頭被解職

圖片版權 Hua Shang Daily/Getty Images Image caption 成龍在影片中扮演一名為了尋找失聯女友而冒險偷渡到日本，卻走上犯罪道路的黑幫老大。

伊朗官方播出機構IRIB日前解僱了一家地方電視台負責人。此前，該電視台曾播放成龍電影《新宿事件》，但未刪除其中的色情鏡頭。

據報道，審查人員還被要求刪除「親暱的對話及笑話」、不戴面紗的女性、女性臉部和裸露的領口特寫，以及對警察和蓄須男性的負面描述。