華為員工因用iPhone發官方推特遭處罰

圖片版權 Reuters Image caption 中國公司鼓勵員工用華為手機

中國通訊供應商華為近期因為違反國際社會對伊朗技術出口制裁鬧得沸沸揚揚，現又傳出有員工在官方推特發佈新年祝福時，用蘋果手機而不是華為自己的品牌。而且這條推特信息是通過中國的電信公司翻牆發出的，引起網友熱議。據報導，兩名員工因此遭到華為處罰。

2018年12月31日的推文，寫下代表華為全體員工，祝福粉絲2019快樂（Happy #2019）。推文下方明顯留下，從蘋果手機客戶端的推特發出。該文發佈後不久，華為公司趕緊刪除，但相關截圖早已在社交媒體流傳。

事實上，中國企業正努力說服員工使用華為手機，希望不要使用競爭對手美國的蘋果品牌。去年，華為在全球出貨的手機數量上，超越蘋果，僅次於韓國三星。

根據路透社，華為一份內部文件透露，兩名員工因此被降職1級，月薪扣5千元人民幣。該文件指出這起事件是因為電腦」虛擬私人網絡（VPN）故障「，同時表示，此事件對華為品牌造成傷害。

美國社交網站如臉書（Facebook）丶推特（Twitter）被中國封殺，使用推特勢必得通過VPN翻牆。目前許多中國公司都擁有官方推特帳號，官方新聞機構如新華社丶CCTV也會以推特宣傳其文章。這讓很多中國社交媒體使用者感到錯愕，認為政府是雙重標凖。