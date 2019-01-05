圖片版權 EPA Image caption 日本壽司連鎖店老闆木村清和他拍下的金槍魚

日本東京築地市場去年10月關閉，由豐洲市場取而代之。今天(5日)該市場今天舉行首次新年拍賣會，一條巨型藍鰭金槍魚（黑鮪魚丶吞拿魚），以3億3000萬日元(約2104萬人民幣)天價成交，創下新紀錄，得標者是一名壽司連鎖店老闆。

日本壽司連鎖店老闆木村清（Kiyoshi Kimura）買下的這條重達278公斤藍鰭金槍魚（黑鮪魚），因為過度濫捕瀕臨滅絶危機。

木村清表示，2013年時他花了1億5540萬日元買下當年的藍色金槍魚王，這次價錢是當年的兩倍。木村青連續七年蟬聯這個市場新年拍賣王的稱號。

圖片版權 EPA Image caption 拍賣會現場

據了解，很多日本批發商和壽司店都會在新年拍賣會上，以高價買下高級魚類。

拍賣會後，木村清向法新社雀躍表示，「我買到一條很好的金槍魚。」他表示，該魚的價錢比他原本預期的還要高，但他希望顧客能吃到最好的金槍魚。

東京豐洲市場取代了去年十月關閉的東京築地市場，今年首次舉辦新年拍賣會。築地市場建於1935年，是世界上最大的魚市場，深受遊客歡迎，但因為消防設安全水平落後及衛生問題，當局決定進駐一個更新丶更現代化的場所。

圖片版權 AFP Image caption 東京當地官員參觀這場本年度首次魚市拍賣會

藍鰭金槍魚被國際自然保護聯盟（IUCN）認定為「瀕危物種」。該聯盟指出，大西洋藍鰭金槍魚正瀕臨滅絶，而太平洋藍鰭金槍魚則有可能在不久的將來滅絶。

上個月，日本宣佈將退出IWC國際捕鯨委員會，並重啟過去被限制的商業捕鯨活動。保護組織警告，日本政府此舉動將引發嚴重後果。