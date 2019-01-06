台灣的菲律賓移工自創「粗魯小姐」選美比賽

圖片版權 Resty Photography Image caption 菲律賓粗魯小姐選美比賽三名佳麗

2018年12月的最後一個周日，在台灣台南科技園區工廠工作的菲律賓人傑爾姆巴·貝爾（Jerome babael），身穿鑲有亮片的的低胸紅色洋裝，戴著紅色耳環和金色假髮，前往菲律賓商店。那一晚，巴貝爾參加了一場「粗魯小姐」（Miss Brusko）選美比賽，從11名男扮女裝的佳麗中脫穎而出，摘下后冠。

粗魯小姐選美比賽

這是一場非常另類的選美比賽，比賽由在台南經營菲律賓商店的老闆娘伊扎貝爾（Yzabelle Huang）一手策劃，而參賽者則全是在附近工廠上班的男性員工，2018年12月30日當天晚上，吸引了近200名外籍勞工到場觀賽。

這場「粗魯小姐」（Miss Brusko）選美比賽，參賽者清一色都是非常有男子氣概的異性戀男子，經過練習，學習女性特質。現場唯一的台灣觀眾黃微容向BBC中文表示，當天現場擠滿人，很多進不去的人，只能站在馬路上，透過窗戶觀看比賽。

她表示，「這場比賽看似同志選美，但其實這些候選佳麗，大部分是很Man的直男。」

選美過程比照正式比賽，有開場舞丶演講丶才藝丶晚宴裝等十分專業，且要摘下后冠，必須內外兼具，因此除了外表和穿著，臨場反應也是評分項目，因此機智問答是比賽非常重要的環節。

黃微容，機智問答的問題很有深度，像是政治及跨性別議題都是題目，他舉例，像是「你對跨性別議題的意見丶應需要優先解決的社會問題丶國家預算如何使用。」

黃微容也分享令他印象深刻的才藝秀，是一位佳麗在現場塗鴉創作，以海外菲律賓人（OFW）為中心的文字框，周圍寫上「家庭丶未來丶教育丶錢」等字，表達菲律賓人赴海外工作的關鍵原因。

伊扎貝爾說，選美比賽的環節和問題，都是她的想法，目的是要辦一場「真實」的選美比賽。

公益性質

活動主辦人伊扎貝爾對BBC中文表示，舉辦該比賽是要幫辛苦在台灣工作，生活苦悶的菲律賓移工，找些娛樂，同時也希望能做公益。

她說，「選美比賽觀眾自由購票，當作佳麗獎金，剩下的錢全數捐給菲律賓流露街頭的孩子和孤兒院。」她強調，就算沒買票也能參加，活動現場也提供許多免費食物和飲料。結合公益純睡是希望能賦予活動更多意義。

這場選美比賽共募集11萬披索（約6.4萬新台幣），得到冠軍的佳麗獲得新台幣1萬元獎金。

圖片版權 Resty Photography Image caption 菲律賓粗魯小姐參賽者及攝影師歐提。

事實上，這是第二屆「粗魯小姐」（Miss Brusko）選美比賽，經營菲律賓商店的伊扎貝爾表示，參與活動的人都是他的客人，過去每一年她都會舉辦活動，像是免費美食或唱歌比賽以回饋客人。不過前年開始，她決定做點改變，希望在舉辦更大型的活動，賦予活動更多意義，因此才萌生舉辦「粗魯小姐」（Miss Brusko）選美比賽的想法。

Image caption 菲律賓粗魯小姐選美必賽在台南舉行。（版權：黃微容）

另個身份

平日在工廠揮汗工作的菲律賓勞工歐提（Resty Ortiz），選美比賽這天負責擔任攝影師。有多年婚紗攝影從業經驗的歐提，是首次受邀拍攝選美比賽。

歐提向BBC中文表示，「我接到電話時，實在很開心也覺得很幸運，因為我從來沒有拍過選美比賽。」他表示，透過拍攝選美佳麗，讓他有機會繼續為攝影事業繼續磨練。「到現場拍攝前，我花了很多時間研究如何拍攝選美比賽。」

他告訴BBC中文，這次選美比賽賦有公益性質，能參與其中，他覺得非常幸運。他說，「現在每個人都笑得合不攏嘴，大家都非常享受。」

菲律賓選美文化

菲律賓社會熱衷選美，從小學開始就有選美比賽，每每全球選美比賽時，全家大小更會守在電視前面，為菲律賓佳麗喝採。上個月剛落幕的第67屆環球小姐（Miss Universe），由24歲的菲律賓佳麗卡特麗安娜·格雷（Catriona Gray）摘下后冠，替菲律賓抱回第四座環球小姐冠軍杯。

菲律賓總統杜特爾特也公開祝賀表示，「她是整個菲律賓驕傲。」

菲律賓人熱愛選美，與菲律賓的神話有關，菲律賓大學人類學教授內斯特·卡斯特羅（Nestor Castro）向BBC中文表示，菲律賓的亞當與夏娃是馬勒卡（Malakas）和馬加達（Maganda），分別代表強壯和美麗，因此菲律賓人從小就認知，女性就等同於「美麗」，而美麗是值得被欣賞的。

另外，菲律賓是個天主教國家，每月五月會舉行神聖的十字架嘉年華遊行活動， 它重現海倫娜皇后（Reyna Elena）尋找耶穌的十字架的故事，菲律賓各村裏，就會選出最美麗的女人，作為海倫娜皇后。

卡斯特羅分析，菲律賓的家庭文化，也間接使得人們熱愛選美。他向BBC中文解釋，「菲律賓的母親扮演重要角色，被稱為家庭之光（ilaw ng tahanan）。」

他說，菲律賓民族英雄黎剎（José Rizal）就曾說過，「我人生的第一個老師就是我的母親。」

台灣的外國移工

在台灣的外國勞工以東南亞國家佔多數，包括印尼丶越南丶泰國及菲律賓等國，總共超過70萬人在台灣工作。

他們所從事的多為初階勞動或照護工作，社福及產業界為大宗。據台灣官方統計，看護類工作印尼籍勞工佔七成多，共近27萬人，而產業類有則以菲律賓籍為主。