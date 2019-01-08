台灣分享經濟紅利如何發放引起熱烈討論

圖片版權 CNA Image caption 蔡英文：讓收入較少的民眾優先分享經濟成長紅利

台灣總統蔡英文宣佈要向民眾發放經濟紅利，一時之間關於經濟紅利如何發放，發多少，什麼時候發，誰有資格拿的各種說法甚囂塵上，行政院出面闢謠表示尚未最終定案。

蔡英文新年談話表示，過去2年經濟有成長，稅收超出預期，行政院將提出具體方案，讓收入較少的民眾，能夠優先分享經濟成長的紅利。

但有台灣媒體報道，行政院研議在農曆新年前，對月收入3萬元新台幣（約970美元）以下者，每人發放現金1萬元。

不過台灣行政院發表聲明表示，「月收入3萬元以下者，農曆年前可領到1萬元現金」為不實報導。

圖片版權 EPA Image caption 台灣政府向民眾分享經濟紅利，要繼續促進經濟發展

「子虛烏有」

台灣行政發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）表示，有關經濟紅利的發放辦法從來沒有任何一個定案，行政院已經停止討論發放現金紅利的做法，歲計剩餘必須合法合理的使用，確實回饋到經濟弱勢者。

行政院副院長施俊吉表示，經濟紅利分享計劃將按照三大原則從長計議，謹慎規劃。

三大原則是確實促進經濟發展，照顧弱勢（包括幼兒、老人與中低收入戶），預留非洲豬瘟防疫經費。

他說，所謂媒體報道3萬元以下發1萬元，純屬子虛烏有。經濟紅利發放絶對不會舉債，也絶不是劫富濟貧，絶不是發消費券。

臉書闢謠

蔡英文也在臉書上發文表示，這幾天有很多以訛傳訛的謠言，而且越傳越誇張。她要說明的是，其實她的想法很簡單，政府應該照顧弱勢者、減輕負擔，這本來就是國家的責任。