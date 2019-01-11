日本新年福袋：物超所值還是出清存貨

圖片版權 Getty Images Image caption 日本新年購買福袋的民眾

新年到了，許多日本人都會購買商家推出的福袋，有些福袋內容物超所值，但也有些福袋打開卻是一堆不需要的庫存商品。

每年新年元旦，成千上萬日本人在百貨商店門口排隊等候購買福袋，對這些人來說，沒買福袋就好像沒過新年一樣。

販賣福袋的商家，通過販售福袋的方式將多件商品裝入紙袋或紙盒中搭配銷售。

一般來說，福袋的內容不會事先公開，但商品大致都屬於同一類型，以販賣福袋商家的營業內容為主，例如服飾品，食品，百貨或電子產品。

圖片版權 Getty Images Image caption 位於東京銀座的松屋百貨公司門前排隊購買福袋的人群

新年驚喜

福袋最早源自於日本，據說是明治時期東京一家百貨公司最先推出，原意是要在新年以前出清庫存貨品，因此在紙袋中放入各式商品搭配販售，購買者事先不知道福袋裏裝的是什麼商品。

但是到了現代，更多的福袋裏面裝的是各式組合的高級商品，並以折扣價出售，通常要比分開來買的價格更為划算。

而且，除了百貨公司販賣新年福袋之外，服飾零售業、設計師時尚品牌（阿瑪尼）、超級市場、連鎖餐飲業（例如星巴克），也都在賣福袋。

某些品牌和商店更以限定款商品福袋或限量福袋來吸引消費者上門，這樣的銷售模式對該品牌的忠心粉絲更有賣點。

除了日本以外，近年來新年開運福袋的消費方式也流傳到台灣及亞洲其他地方，台灣4大超商今年都推出豬年開運福袋，內含糖果餅乾、商品折價券、現金、汽車抽獎券等。

圖片版權 Getty Images Image caption 排隊進入百貨公司之後又是一番激戰才能拿到福袋

新年試手氣

一位日本的消費者表示，「買福袋就好像試試新年手氣一樣。」

「你並不知道福袋裏面裝有什麼東西，但通常會比分開買來的更便宜。」

現在，許多人買了福袋後會在社交媒體上秀出「戰利品」。

這位日本消費者在推特上說，「今年的福袋太讓人滿意了，尤其是尺寸都剛好。」

這位吉卜力工作室（Studio Ghibli）的粉絲也在推特上曬出福袋商品內容，其中最喜歡龍貓（Totoro）的商品。

現在連餐廳和咖啡廳也在賣福袋。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @IndieDevM 😮 I got soooo much stuff in this lucky bag!!!



Matcha mochi

Chestnut in bean jelly

Strawberry kuzu jelly

Packs of crackers

Matcha cookies

Bean cake

Pear jelly

And a layered ring sponge cake!#福袋#福袋2019 pic.twitter.com/ZnHlxzqQoY — Matt Barber (@IndieDevM) 2019年1月2日

一些買到不想要，不需要的福袋商品的消費者，就到網上轉賣，或與朋友交換。