台灣擴大國民旅遊補助 吸引自己人旅遊消費

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣政府推出旅遊補助吸引台灣人國內旅遊

中國大陸遊客不來，新南向國家遊客又集體失蹤，台灣政府現在擴大國內旅遊補助，吸引自己人出門旅遊消費。

台灣政府自去年11月起推出「前進宜花東‧高屏暖冬遊」旅遊補助方案，補助對象僅限台灣國民，至東部（宜蘭、花蓮、台東）和南部（高雄、屏東）旅遊補助住宿費（最高1000元新台幣，約32美元，25英鎊）和公共交通費（最高1000元新台幣），至去年年底為止。

今年1月，台灣交通部觀光局再加碼，推出「擴大國旅暖冬遊」方案，並開放至全台灣各地旅遊都能享有住宿補助，但僅限周日至周四入住才有補助，周五周六住宿不補助。

補助金額也進一步調高，30歲以下、60歲以上者每人每房補助最高可折抵1500元新台幣（約48美元，38英鎊），30歲以上未滿60歲者每人每房最高可折抵1000元新台幣（約32美元，25英鎊）。

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣野柳地質公園的著名景點——女王頭，參觀遊客絡繹不絶

提升住房率

據報道，台灣政府推出擴大國民旅遊補助計劃之後，民眾申請補助反應熱烈。

台灣《中央社》報道說，多家旅遊飯店業者表示，擴大旅遊補助方案之後，1月份非假日住房率可提升1至2成。

部分觀光旅遊飯店業者也配合政府的擴大國旅補助方案，自行推出各種不同的減價折扣、免費贈品、限定優惠等促銷活動，進一步提升了遊客入住的意願。

交通部表示，擴大國民旅遊補助方案，至今年1月止，投入經費達新台幣13億元（約4221萬美元），預計帶動效益超過73億元（約2.3億美元）。

圖片版權 Getty Images Image caption 位於台灣東部的太魯閣國家公園

常態補助

台灣總統蔡英文也表示，國民旅遊暖冬補助以後不叫「暖冬」，將持續擴大推動成為常態性旅遊補助。

對此台灣交通部觀光局表示，目前定調假日不會有補助方案，暑假等旺季也不需要補助，主要是針對旅遊淡季、平日、非假日推行旅遊補助，希望能提升各縣市住房率。

觀光局表示，每年的第2季與第4季通常是旅遊淡季，預估需要花2個月時間整理評估，規劃推出淡季平日補助方案。

此外，觀光局還推動2019小鎮漫遊年、集合全台灣40個小鎮，推廣小鎮旅遊，結合地方產業，加強異業結盟，規劃體驗遊程，引導在地深度旅遊。