圖片版權 Reuters Image caption 賴清德2017年9月接任行政院長

台灣政府甫剛就2019年的總預算案進行完審核，行政院長賴清德就於審核完後宣佈與官員們一起總辭職。

賴清德稱「時間也已經到了」，將靜待總統蔡英文宣佈新的閣揆接任行政院長，他同時也稱感謝蔡英文信任，也自稱對所有人「非常感激，受到滿滿鼓舞」。

2017年9月上任的賴清德內閣，是接任前任行政院長林全的內閣，也是2016年5月蔡英文執政以來的第二次內閣。有別於林全的溫和形像，賴清德的意氣風發，曾被媒體形容為「戰鬥內閣」，而他則稱，自己是拼命的「建設內閣」。

只是一年半以來，賴清德內閣在內政議題實施上，如勞動基凖法的修正案，以及燃煤發電廠擴建案引發的環保疑慮與兩岸議題上的僵持，或多或少讓民心出現浮動，蔡英文的支持度也一度跌落。而最終，人民的不安反映在選舉的結果上。

地方選舉效應

2018年11月結束的台灣地方大選，在野的國民黨在全台灣22席的縣市長中拿下15席，而民進黨只拿下6席，讓執政的民進黨士氣大挫。賴清德也於當時提出辭職，但遭到蔡英文慰留，蔡英文稱：「想請他留下來打拼（台灣話奮鬥之意）」。

而同樣身為蔡英文的心腹，總統府秘書長陳菊，也在當時提出辭呈，讓蔡英文總統府內出現波蕩。

陳菊在進總統府工作前，曾在台灣南部大城高雄執政12年，被媒體封為「南霸天」，但是高雄在最後中央政府執政不佳的影響下，民進黨的候選人陳其邁在高雄慘輸給國民黨的韓國瑜。

再加上這次大選除了高雄，台中、彰化、宜蘭、雲林等往往被視為民進黨執政穩定的縣市都被翻盤，讓所有的聲浪湧向賴清閣內閣，開啟了一系列檢討。

內政議題激蕩

賴清德內閣在選後，先後於2018年12月3日撤換中央選舉委員會、農業委員會主委、交通部部長與環境保護署署長，又於12月25日時准許教育部部長請辭。

內政議題同時也是讓蔡英文政府支持率無法提升的主因，除了勞動基凖法修正，勞工該修幾天假等議題延燒，讓資方與勞方都不甚滿意外。政府希望在擴建燃煤電廠等，同時也被在野的國民黨大肆抨擊。

2018年10月21日，台灣發生普悠瑪列出出軌翻覆事故，造成18人死亡慘劇，交通部也被認為責任重大需要檢討。加上在11月24日的地方選舉，因為10項公投案造成的投票時程大幅延宕等問題，讓中央選舉委員會備受批評。

而台灣的最高學府台灣大學，更是自從2017年6月底後沒有校長繼任。原先預定繼任的管中閔，因過去有曾在中國大陸數間大學違法兼課與論文抄襲等嫌疑，被行政院認定無法上任。但在民進黨地方大選失利後，教育部長葉俊榮也轉向「勉予同意」管中閔上任，讓賴清德對此表達「關切」，最後葉俊榮也於2018年底請辭。

備戰2020大選？

具有獨派背景的賴清德，過去被視為是民進黨中生代的強力人選，在行政院擔任院長時也毫不諱言稱自己是「主張台灣獨立的政治工作者」。其中他歡迎美國通過台灣旅行法與反對中國大陸對台31條優惠措施等，都讓中國大陸相當不滿。

然而，賴清德同時被視為是繼任蔡英文總統人選的強棒。只是在地方大選後，一切布局速度也加速進展，就在習近平發表「告台灣同胞書」40週年談話後，台灣獨立派的主要人物們也在報紙上刊登廣告，呼籲蔡英文應該放棄2020總統連任。

當時台灣新聞界紛紛對此揣測，獨立派想要加速推出賴清德參選2020年總統，但賴清德對此則稱：「民進黨這個時候應該更團結」。

過往在台灣南部台南市執政7年的賴清德，因為高支持度被媒體稱為「賴神」，更讓他入閣擔任行政院長。然而光環同時也在他宣佈請辭後，逐漸歸於黯淡，一年半的執政下來毀譽參半。在距離2020年1月底的總統投票日前，賴清德會有什麼樣的政治動作，將會被媒體們用放大鏡關注。