和台灣一樣 在世界上不被承認的國家

圖片版權 Getty Images Image caption 阿布哈茲

郵寄地址指出一個人的家在世界上的位置，地址的最後一行寫的是所在國家，例如美國或英國。

但是對某些人來說，地址的最後一行卻是個問題，國際郵務系統裏面找不到阿布哈茲（Abkhazia），外德涅斯特（Trans-Dniester）和北塞浦路斯土耳其共和國（Turkish Republic of Northern Cyprus）這3個國家。

寄去這3個地方的郵件通常被送到其他國家然後再被轉寄，如果你在網絡上點開任何所在國家/地區的下拉選單，可能也找不到他們。

這3個歐洲獨立小國是世界上少數幾個不被國際承認的國家之一，這些國家通常是戰爭衝突的結果，雖然存在於地圖之上，但不被國際承認，也不是國際組織成員。

但是，這3個國家都有自己的政府管理自己的事務，而且政局還算穩定，人民正常的生活，依法納稅，子女就學。

圖片版權 Getty Images Image caption 外德涅斯特一輛巴士

和台灣一樣

要說到世界上不被國際承認的國家，擁有2300萬人口的台灣，絶對是最大的一個，台灣不是聯合國會員國，全世界只有17個國家承認台灣，而中國宣稱對台灣擁有主權。

世界上最不受到國際承認的恐怕是所謂的「伊斯蘭國」，佔領敘利亞和伊拉克大片土地建立伊斯蘭國3年多，但從未獲得任何國家承認。

而阿布哈茲，外德涅斯特和北塞浦路斯，則是至今尚未解決的戰爭衝突遺留下來的結果。

阿布哈茲在1992-93年間贏得與格魯吉亞的分離戰爭，1999年宣佈獨立，2008年獲得俄羅斯承認，另外還有幾個國家也承認。

外德涅斯特也是蘇聯解體之後出現的新國家，1992年和摩爾多瓦發生短暫戰爭後脫離。

土耳其1974年入侵北塞浦路斯，1983年，北塞浦路斯土耳其共和國宣佈成立，至今只有土耳其承認，北塞浦路斯和南塞浦路斯的統一談判始終沒有結果。

圖片版權 Getty Images Image caption 位於黑海沿岸的阿布哈茲和俄羅斯的邊界

「事實國家」

每個都有自己的政府，雖然不獲國際社會承認，但也沒有垮台的跡象。

他們3個都符合「事實國家」的定義：被隔絶於國際社會之外，但是自己管理自己領土的地方。

另外，這3個「事實國家」背後都有強國支援，阿布哈茲和外德涅斯特受到俄羅斯支持，北塞浦路斯受到土耳其支持。

俄羅斯和土耳其協助他們生存，提供財務和軍事支持，甚至駐軍。但是話說回來，即使俄羅斯和土耳其減少援助，他們也不會瞬間倒台。他們的力量雖然會減弱，但本土的意識和希望分離的意向依然堅強。

圖片版權 Getty Images Image caption 北塞浦路斯土耳其共和國

好奇心

國際社會通常不會注意這些地方，也忽略造成他們進退不得的背後問題。

對於「事實國家」的興趣通常來自於好奇心，「不存在的地方」對人們有股莫名的吸引力，尤其是阿布哈茲和外德涅斯特。

阿布哈茲發行特色郵票，借以吸引收藏家的興趣，而外德涅斯特則在國旗上保留前蘇聯的錘子與鐮刀標誌，還發行自己的貨幣——外德涅斯特盧布，但只能在境內使用。

外德涅斯特還發行世界獨一無二的塑料硬幣，有各種不同的形狀，方便盲人辨識，在拍賣網站上也是收藏熱門。

圖片版權 Getty Images Image caption 阿布哈茲一群孩子在黑海戲水

正常國家

但是最讓人印象深刻的恐怕不是這些特色特點，而是那裏的人們日常的生活。

來到這裏的訪客意外地發現，不被國際承認的國家沒有什麼特殊的體驗，事實上，這裏的日常生活跟「正常國家」沒有什麼不同。

馬路上有紅綠燈，還有交通警察，正常國家有的基礎建設這裏也都有。

雖然找不到星巴克等國際連鎖商店，但也有本地的咖啡廳，裏面的客人也在喝咖啡、滑手機。

這3個國家大致遵循歐洲的價值，沒有死刑，舉行競爭激烈的選舉，只不過候選人不是那麼多。

圖片版權 Getty Images Image caption 外德涅斯特的年輕人

持續存在

他們跟周邊國家也有摩擦，尤其是夾在前身國家和強權國家之間，他們也面臨兩難的選擇。

但這些都不是短時間內容易解決的問題，隨著時代進步，阿布哈茲，外德涅斯特和北塞浦路斯與國際的接觸也越來越多，未來有什麼發展難以預料。

雖然「事實國家」不受到國際承認，但並不妨礙其人民扮演國際社會一分子的努力。

以此長久下去，多年前造成「事實國家」出現的戰爭衝突或許會變得比較容易解決，但是在那天來到之前，這3個「事實國家」還會持續存在下去。