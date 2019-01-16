《回到未來》預言成真 自動綁鞋帶球鞋問世

圖片版權 Nike Image caption 穿戴者可以通過手機app來控制鞋帶鬆緊

80年代走紅電影《回到未來》描述的未來世界自動綁鞋帶的球鞋終於問世。

美國運動用品商耐克推出動力鞋帶球鞋，通過手機app就能夠控制球鞋鞋帶的鬆緊，幫你綁緊鞋帶、鬆開鞋帶。

最新款的動力鞋帶球鞋被命名為「Nike Adapt」，售價350美元，預計今年2月就會上市。

和《回到未來》電影不一樣的是球鞋上沒有一個控制鞋帶鬆緊的按鈕，而是由智能手機操控。

當你的腳踩進這雙球鞋的時候，隱藏在鞋底的微型馬達和鞋帶周邊的傳動裝置能夠偵測到腳部所需壓力並進行調整。

圖片版權 Nike Image caption 自動綁鞋帶球鞋的鞋底藏有一個微型馬達，攜帶周邊附帶傳動裝置

籃球鞋

耐克的創新總監阿瓦爾表示，「Nike Adapt」系列首先開發籃球球鞋，因為籃球運動對腳部的運動能量要求很高。

「一場籃球比賽進行期間，球員的腳也會有變化，球員穿的球鞋必須要能快速鬆開鞋帶增加血液流量，然後快速綁緊鞋帶上場打球。」

籃球運動員能夠自行設定鞋帶的鬆緊，並把不同的鬆緊程度儲存在手機app上，然後就可以通過手機app來控制，配合比賽不同的階段選擇不同的設定。

例如在比賽暫停時，球員就可以鬆開鞋帶，繼續比賽時再綁緊鞋帶。

圖片版權 Nike Image caption 耐克計劃將動力鞋帶技術推廣到其他種類的運動鞋

穿戴智能裝置雜誌的編輯邁克爾·索表示，「這款球鞋從電影道具變為現實，是在向《回到未來》致敬，那是一個世代的共同回憶，我相信一定會有很多電影迷也想要擁有一雙會自動綁鞋帶的球鞋。」

「至於我們需不需要這樣的球鞋，那是另一個值得討論的問題。」

耐克表示，以後還將會把動力鞋帶的技術推廣到其他種類的運動鞋上面，例如跑步鞋。