圖片版權 CNA Image caption 中國社科院發表《網絡法治藍皮書》——中國網絡法治發展報告，內容卻聚焦外企網站如何標示台灣

中國點名多家世界500強企業錯誤標示台灣，施壓國際企業更改台灣名稱，台灣政府對此表達抗議和譴責。

中國社科院出版《網絡法治藍皮書》——中國網絡法治發展報告，內容卻聚焦包括蘋果、亞馬遜和耐克等知名跨國公司在內的世界500強企業網站如何標示台灣和香港。

報告稱，有66家世界500強外企錯誤標示中國台灣，有53家外企錯誤標示中國香港，另外有45家外企同時錯誤標示中國台灣和中國香港。

去年，中國施壓多家國際航空公司、跨國連鎖酒店集團和跨國零售商更改網站上的台灣名稱，指責這些國際企業在網站上將台灣和香港與中國分開並列。

圖片版權 EPA Image caption 台灣政府指責「中國相關失控的國際行為」

蘋果、亞馬遜和耐克被點名

《網絡法治藍皮書》報告指出，在2017年世界500強企業中，外企為385家，其中有83家企業母語官方網站涉及中國領土標示問題。

其中，聯合信貸集團正確標示中國台灣，但錯誤標示中國香港；聖戈班集團、瑞士ABB集團、耐克公司、斯巴魯公司等9家公司錯誤標示中國台灣，但正確標示中國香港；蘋果、亞馬遜、西門子、宏利金融等4家公司錯誤標示中國港、澳、台三地。

報告承認，在調研中發現，僅有少部分500強外企恪守「一個中國」的原則。

藍皮書主編支振鋒認為，應該利用現行法律法規處置相關違法違規行為，採取措施要求整改或予以處罰。

圖片版權 Apple Image caption 蘋果網站將台灣、香港和澳門等地與中國分開並列

「失控行為」

對此，台灣總統府發言人黃重諺表示，台灣不會因中國的壓力而低頭。

他說，不論是對台灣強加「一國兩制」或者以政治介入經濟的手段，威脅各國企業更改台灣名稱，都是干預各國內部事務的粗暴行為。

這樣的做法不但衝擊國際社會的穩定，也讓中國失去國際信任與尊敬，同時對兩岸關係的良性發展是一種公然破壞。

「對中國相關失控的國際行為，我們要提醒國際社會正視，並共同協力維護自由民主的價值與國際社會的安全與穩定。」

台灣外交部也發表聲明強烈抗議與嚴厲譴責，並重申中國政府必須正視中華民國台灣存在的事實，台灣絶非中華人民共和國的一省，也不受中國政府管轄。