圖片版權 Reuters Image caption 台北市長選舉，柯文哲在藍綠包夾中「險勝」

台北市長柯文哲透露有組黨的想法，面臨2020年的總統大選，台灣政壇未來如何發展成為關注焦點。

柯文哲日前和台灣網紅開直播暢談時局，被問到是否有意向參選2020年總統大選，柯文哲表示，「其實我意願很低」。

他說，不要幻想一個人可以改變全世界，現在換總統也就是換個人讓人民責罵，所以「還要想想，從長計議，慢慢凖備」。

但面對是否會組織政黨的問題，柯文哲則直接承認說「正在想」，目前不知道答案，因為還沒想出來。

柯文哲組黨說

自從去年11月台灣地方選舉，柯文哲在藍綠夾擊當中「險勝」之後，就一直被問到是否會參選2020年總統大選，而他一直以拖延戰術表示還沒有答案。

如今柯文哲拋出「組黨想法」，也被外界理所當然的解讀為是他參選2020的第一步。

柯文哲隨後在被媒體詢問時表示，自己確實還在思考組黨的事，因為除了統獨意識形態之外，實在看不出來國民黨與民進黨有什麼不同。

他還說，現在網絡興起，應該想想政黨的樣子，「我們也不是組一般的政黨」。

如果真的組黨，要怎麼做才能超越藍綠？柯文哲對此表示，這是另一個需要思考的問題。

柯媽反對、友柯祝福、柯黑抨擊

柯文哲表示組黨的事情「正在想」，一時之間成為台灣政壇最熱門話題。

有媒體找到柯文哲的媽媽，詢問她對兒子正在想組黨的看法，結果柯媽何瑞英表示反對。

她說，柯文哲現在做台北市長無論做好做壞都被罵翻，實在沒有必要組政黨，而且柯文哲也沒有經濟能力，要如何組黨？這條路是行不通的。

被稱為「友柯議員」的民進黨台北市議員高嘉瑜表示，組黨有好有壞，明顯就是為了2020年總統選舉來鋪路，代表柯文哲已經深思熟慮過，那只好「祝福他了」。

被稱為「頭號柯黑」的民進黨台北市議員王世堅則認為，柯文哲沒有中心思想還談什麼組黨，當市長想組黨是不務正業，勸柯文哲應該心無旁鶩專心市政。