台灣「比基尼登山客」墜谷遇難 山友粉絲紛紛悼念

圖片版權 Facebook/Gigiwu.bgn Image caption 吴季芸在攻頂後穿比基尼拍照留念

因為在登頂之後換上比基尼拍照並在社交網絡上分享，而有「比基尼」登山客的台灣女子吴季芸在一人登山的行程中失足墜谷不幸遇難。

吴季芸墜谷後用衛星電話向山友求救，但搜救行動因為山區惡劣天氣而延遲，搜救人員找到吳女的時候她已經沒有生命跡象。

搜救人員研判，因為山區低溫加上大雨，36歲的吴季芸據信是失溫凍死。

吴季芸在社交網絡上有很多粉絲，她登山遇難的消息傳出之後，她的粉絲和登山界朋友紛紛在臉書和Instagram悼念她。

雖然吴季芸是因為在登頂後穿比基尼拍照留念而在社交網絡上走紅，但據報她本身登山經驗豐富，一人登山發生意外時裝備齊全，已做好充分凖備。

圖片版權 Facebook/GigiWu.bng Image caption 吴季芸本身登山經驗豐富

台灣《中央社》報道，由於山區天氣狀況惡劣不利搜救，從吴季芸墜谷向友人求救到搜救人員發現她的遺體，時間超過43小時。

但山區天后狀況不佳，搬運遺體下山有困難，搜救人員先將遺體搬到空曠處，等到天候許可，再請直升機將吴季芸遺體吊掛下山。

在這次意外之前，去年12月吴季芸登山途中也曾經不慎滑落斷崖數公尺，後來她上傳一張雙腿都是擦傷和瘀青的照片，並爆哭「命是撿回來的」。

吴季芸在之前的媒體採訪中透露，她之所以會在登頂後穿比基尼拍照，最初是因為和朋友開玩笑打賭輸了才這麼做的，後來就一直繼續下去。

吴季芸的臉書有18,000名粉絲，她最後一篇貼文的日期是1月18日，一張山中雲海的照片。

已經有超過1000多則留言，大多數是對她表達悼念的留言，也有之前尚未尋獲她的時候，為她祈福加油的留言。