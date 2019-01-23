台灣文化部長鄭麗君被打耳光 轉型正義去蔣化再起爭議

圖片版權 CNA Image caption 台灣文化部長鄭麗君（中）參加演藝人員餐會遭到掌摑

台灣文化部長鄭麗君參加藝人聚餐遭到藝人鄭惠中呼巴掌，受到驚嚇之餘台灣輿論也開始熱烈討論轉型正義與暴力手段等議題。

鄭麗君表示，她在餐會席間向資深藝人一一問候的時候，突然遭到一位「不認識的女士」上前攻擊。鄭麗君當時被嚇到，摸著自己的臉頰說，「你怎麼可以這樣？」

動手的鄭惠中在打了一記耳光之後掉頭就走，媒體追上前去她態度還相當強硬，表示「鄭麗君推動去蔣化，打她是剛好而已。」

鄭麗君則表示，自由民主是台灣最珍貴的價值，期待彼此對話、討論，但不該以暴力形式表達意見。「個人受辱事小，但民主不容受到傷害。」

對於自己被打耳光一事，鄭麗君還是表示，「整個臉上都麻麻的。」

圖片版權 CNA Image caption 鄭惠中因為反對去蔣化政治主張而動手打人

不滿去蔣化？

事發後當天晚上，鄭惠中態度緩和，表示是因為鄭麗君及執政黨提「去蔣化」政治主張，一時情緒激動、失控，才會動手打人，她願意向鄭麗君表達歉意。

雖然願意為自己動手打人而道歉，但鄭惠中表示不會為抗議去蔣化而道歉。

隨後鄭惠中在另一位參政藝人，國民黨台北市議員應曉薇的陪同下，主動到台北市警察局和台北地檢署說明打人經過。

檢察官訊問後，認為鄭惠中涉嫌妨害公務、傷害、公然侮辱等罪，列妨害公務等罪嫌，列為被告並限制住居。

圖片版權 CNA Image caption 蔡英文

若是威權時代會怎樣？

台灣文化部長遭到反對去蔣化人士打巴掌，也引起台灣朝野輿論的熱烈討論。

台灣總統蔡英文在臉書貼文表示，「同樣的行為如果發生在威權時代，會是什麼結果？這個問題的答案，正是我們應該珍惜民主的理由。」

她說，在自由民主的台灣，每個人都能表達不同意見。立場可以不同，但打人就是不對。

「我要呼籲台灣社會保持冷靜，對任何議題應該理性討論，不要助長非理性暴力行為。」

「官逼民反」

但國民黨副主席、前台北市長郝龍斌則在臉書上發文表示，「這一耳光，官逼民反」。

他說，「這一巴掌很痛，但更多人因為民進黨政府刨根去中國化而錐心之痛、遍體鱗傷。」

郝龍斌說，暴力當然不對眾多網友不滿，文章評論有8000多條留言，大多是罵他的言論。