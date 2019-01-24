台灣研擬中國科技品牌禁止採購黑名單

圖片版權 EPA Image caption 台灣政府公務使用的網絡設備、手機、計算機等資通訊設備，多年前已經全面禁止採購中國品牌產品

台灣政府為確保資訊通訊安全，將提出一份中國科技品牌的黑名單，避免政府單位在採購時誤買可能構成安全威脅的中國品牌產品。

台灣行政院資通安全處處長簡宏偉接受《日經亞洲評論》採訪時表示，「可能會在3月底前完成並公布一項可能會構成安全威脅的中國科技公司清單，並隨時更新。」

簡宏偉表示，這麼做是為了讓所有政府部門、機構和官股企業在採購設備時，具備明確概念，避免採購到威脅資訊安全的科技產品。

簡宏偉進一步說明，台灣政府公務使用的網絡設備、手機、計算機等資通訊設備，多年前已經全面禁止採購中國品牌產品，但相關規定散見各函釋或公文，沒有一個全面完整的規定，因此資安處才會研擬一個完整的處理原則草案。

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禁用名單

上述報道表示，除了華為以外，中興通訊、監控設備大廠海康威視和大華科技等都可能名列首波黑名單。

此外，中國個人計算機大廠聯想集團也在被考慮列入名單中。名單也將提供給台灣的民間企業，作為採購參考。

台灣行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）也表示，台灣政府的確在草擬一項中國科技品牌禁用黑名單。

簡宏偉說，政府部門員工不會拿到中國廠商的智能型手機，公務手機也禁中國Wechat等通訊軟件，且不得將個人電子裝置連上政府部門的內部網絡。

圖片版權 EPA Image caption 台灣的工研院與資策會宣佈不支持華為手機和計算機使用內部網絡

禁用華為

此前，台灣的工研院與資策會在上周相繼宣佈，因資安考慮，不支持華為手機和計算機使用內部網絡。

工研院發佈通告表示，工研院辦公場所全面不支持使用華為手機、計算機等；資策會也表示將阻絶華為相關設備使用內部無線網絡。

台灣的國研院國網中心主任謝錫堃說，骨幹和核心網絡都沒有使用中國制的產品，招標的時候有限制，因為會有資安的問題。

謝錫堃表示，像八大關鍵基礎設施一定要管制，包括中油、台電、台鐵、學術網絡等，都要避開中國產品。