圖片版權 Stanley Robotics

英國倫敦南部的蓋特威克機場正在計劃一個「自動化代客泊車系統」的測試項目，這個測試項目最大的吸引人之處就是由機器人來代客泊車。

蓋特威克機場已經向當地地方政府提出申請，希望能夠在2019年4月推出「機器人泊車的前導項目」，目的是要讓南航站停車場的現行停車空間能夠最大化。

按照測試計劃，旅客要先將自己的車子開到指定的臨時車庫，然後用觸控屏幕呼叫機器人代客泊車。

機器人接到旅客指令後，前往旅客車輛所在的臨時車庫取車，然後用類似堆高機的輪叉將車輛完全支離地面，並以軍用等級的高精凖度全球定位系統，搬運車輛到最終停車位。

這樣一來，由機器人負責泊車，旅客在呼叫機器人之後就能直接前往航站報到等候搭乘飛機。

Image caption 法國的斯坦利機器人公司提供的泊車機器人「斯坦」

自動化系統

自動化泊車系統也連接上旅客的航班信息，代客泊車機器人會知道旅客什麼時候回來，並且會在旅客降落返回停車場以前，自動把旅客的車取回，停放在指定的臨時車庫等候客人取車。

由機器人代客泊車，旅客不需要將車子的鑰匙留給停車場管理員保管，而且機器人停車可以將每輛車停得更緊密，因為沒有需要開車門上下車的問題。

這樣子，同樣面積的停車場的停車空間能夠增加三分之一甚至一半以上，蓋特威克機場南航站的計日停車位將從170個增加到270個。

機器人代客泊車的技術在英國相對比較少聽聞，但歐洲其他國家已經有類似的自動化泊車系統，蓋特威克機場並不是第一個。

法國巴黎的戴高樂機場已經進行過測試項目，而德國的杜塞爾多夫機場從2015年就有機器人代客泊車服務。