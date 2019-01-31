台灣人過新年：走一趟台北年貨大街

圖片版權 AFP Image caption 台北市迪化街過年前擠滿了採買年貨的民眾

農曆豬年即將到來，台灣人過農曆年也會採辦年貨，最著名的就是台北迪化街的年貨大街，過年前每天都吸引滿滿的人潮。

19世紀末，迪化街是大稻埕（今台北市大同區）最繁忙的街市，靠近淡水河，設有大稻埕河港，是重要的通商口岸，也是茶葉、布匹、中藥和南北貨的集散地。

從清末開始，迪化街就是大稻埕商圈的中心，到了日治時期，仍然維持舊有的活躍商業風貌。

也正是因為迪化街商業活動興盛，孕育出許多歷史悠久的老字號企業，也使得過去迪化街有台北華爾街之稱。

圖片版權 Getty Images Image caption 在迪化街可以找到許多具有傳統特色的小店

保留歷史

但是隨著淡水河淤塞貨運功能大減，再加上都市發展和轉移，台北市的商業活動逐漸向東發展，大稻埕也慢慢的成為老舊城區。

過去狹窄的街道空間不足，老舊建築亟待整建，1970年代迪化街被台北市政府列為街道拓寬計劃之內，按計劃街道兩旁的古老建築將全數被拆除。

迪化街拓寬案因為要拆除許多富有古蹟歷史價值的老房子而在當時引起很大爭議，前後歷經10多年的存廢討論，終於在1995年最終確定保留原有迪化街歷史建築物。

到了1996年，時任台北市長的陳水扁，開啟「年貨大街」計劃，藉由年貨銷售來推展促進當地經濟，為100多年歷史的迪化街再度注入新生命。

圖片版權 Getty Images Image caption 年貨大街活動期間人聲鼎沸，拍攝於2016年2月

年貨大街

如今，每到農曆年前，迪化街就化身成為年貨大街，舉凡過年必備的各式糖果、瓜子、糕餅、零食等，還有應景的年節布置、紅包、對聯等，在這裏都一應俱全。

在歷經商業活動和人潮轉移，沉寂了一段時間之後，迪化街現在也以年貨大街再度打響知名度，只要提到辦年貨，全台灣知名度最高的恐怕就是迪化街的年貨大街了。

根據台灣社群網站痞客邦的調查，迪化街是台灣人辦年貨的首選，有超過40%的網友投票支持，而每年年貨大街活動也吸引超過100萬的參訪人次。

圖片版權 Getty Images Image caption 一對新人在迪化街老店前拍照留念

新挑戰

超過20年的年貨大街活動近年來也面臨電子商務興起的挑戰，再加上許多年輕人不按照傳統習俗過年，使得年貨大街不如往年鼎盛時期的風光。

但是在農曆年前走一趟迪化街的年貨大街，你能夠親身感受到傳統過年的熱鬧氣氛，商販們用擴音器的叫賣聲，還有店家提供的免費試吃，這些都是網絡電子商務感受不到體驗。

而迪化街見證台北開城的百多年歷史，多次興衰和年貨大街的轉型發展，迪化街的文化歷史價值卻更是無法取代的。