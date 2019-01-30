英國脫歐與歐盟離婚難：還是為了「愛」

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轉眼到了2019年1月底，英國與歐盟談判脫歐的進程又經歷一輪新曲折：英國議會投票要求梅首相繼續就愛爾蘭邊界問題與歐盟重新談判。

1月29日，英國議會下院就英國政府原來的「脫歐」協議的多項修正案進行投票，其中關鍵的一份修正案以317票支持、301票反對獲得議會批准通過：要求特雷莎·梅首相與歐盟談判，對現有協議中愛爾蘭與英國北愛爾蘭邊界問題所涉及的所謂邊境保障措施內容做出修訂。

歐盟曾經表示，不會再改變與梅首相早些時候達成的法律文本。

在這天的投票中，議員們還通過另一項修正案，拒絶批准無協議脫歐。不過，這一修正案不具有法律約束力。

英國內部意見分歧與一致

這意味著英國正式退出歐盟的日期目前仍然是3月29日。

問題是，英國的議員們目前仍無法達成一致到底怎麼脫歐。從執政的保守黨與北愛民主統一黨內部，到在野的工黨內部，目前都存在著各種不同乃至完全相反的主張。

核心問題，還是原來梅首相與歐盟達成協議草案中的所謂愛爾蘭邊境保障措施。歐盟目前各國達成的一致是，如果歐盟和英國無法協商出一份關於北愛爾蘭地區貿易的更好方案，過渡期結束時將啟動這個保障措施，確保愛爾蘭島上不會設立硬邊境，北愛和愛爾蘭之間人員貨物都可以互聯互通。

但英國多數議員們認為，這將使北愛爾蘭地區受制於歐盟貿易規則，英國和歐盟的可控邊境變成了愛爾蘭海，北愛爾蘭實際上等於留在歐盟裏。這對英國不論是留歐派還是脫歐派都無法接受。

所以，周二投票結果顯示，英國議會現在要求梅首相重新去和歐盟談。

梅首相的喜憂參半

政評觀察人士指出，周二投票結果讓梅首相在議會意外獲得一次原來以為會失敗的勝利。

原來保守黨內部的激烈分歧各方大多數團結在一起，通過有關修正案，使得梅首相重新前往布魯塞爾要求談判獲得授權。

對梅首相來說，憂的是這一談判絶非坦途。

現在英國與歐盟談判的球又踢到了歐盟一邊。

無論如何，英國與歐盟要離婚，「愛」的問題是繞不過去的坎。