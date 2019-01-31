富士康改主意了：重新考慮美國威斯康辛州建廠計劃

圖片版權 AFP/Getty Image caption 富士康最初宣佈將投資100億美金在威斯康辛州建設工廠。

鴻海科技集團旗下的富士康（Foxconn）正在重新考慮在美國威斯康辛州的設廠計劃，該計劃在宣佈之初曾為重振美國製造業帶來了希望。

一名公司官員告訴路透社，這家台灣製造業巨頭不再打算在威斯康辛的工廠生產液晶顯示面板（LCD）。

公司計劃聘請的大多數是工程師和研究人員，而非製造業工人。

這一變動與公司2017年在美國白宮新聞發佈會上宣佈的計劃相比發生了重大轉變。

當時，美國總統特朗普聲稱該項投資能落地有自己的一份功勞。他說，這表示他的政策正在吸引投資回流美國。

特朗普在去年夏天富士康的動土儀式上說，廠區建成後將會是"世界上第八大奇蹟"。

富士康是蘋果的主要供應商，公司承諾向該工廠投資100億美元，最初預計僱傭3000名員工，人數最多可能有13000人，主要都是入門級的工作崗位。

圖片版權 Reuters Image caption 富士康2017年在威斯康星舉行新工廠破土動工儀式

最新進展

富士康在周三的一份聲明中提到全球市場格局變換，稱公司的全部項目都在進行"調整以順應這些新情況"。

"我們仍然致力於威谷科技園計劃，創造13000個工作崗位，以及我們在威斯康辛州的長期投資。正如我們先前所說，現在的全球市場環境與我們宣佈計劃之初已發生改變，"富士康說。

威斯康辛州已同意以價值超過30億美元的激勵措施支持該項目，這一激勵措施受到爭議。

激勵措施的批評者長期以來一直說，他們並不認為富士康會兌現其承諾。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普在2018年六月的動土儀式上稱富士康廠區將會是"世界上第八大奇蹟"。

該公司去年招聘人數並未達到年度目標，導致他們無法獲得稅務抵免。

富士康董事長郭台銘特別助理胡國輝（Louis Woo）告訴路透社，公司仍在評估威斯康辛州項目的不同選擇，包括建立一個"技術中心"，中心主要包括由針對醫療和工業的高新科技產品研發設施。

但他表示，美國高昂的勞動成本意味著在這裏製造先進的電視屏幕並不實際。

"就電視而言，我們在美國沒有地位，"他告訴路透社，"我們沒有競爭力。"