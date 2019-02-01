中美貿易戰：特朗普將晤習近 對談判感樂觀

圖片版權 EPA Image caption 在新聞媒體的關注下，特朗普在美國白宮會晤了參加談判的中國方面代表、中國副總理劉鶴，聆聽了劉鶴轉交的習近平致特朗普親筆信。

為期兩天的中美高級別貿易磋商結束之際，美國總統特朗普說談判取得重大進展，並期待與中國領導人習近平2月份見面。

在新聞媒體的關注下，特朗普在美國白宮會晤了參加談判的中國方面代表、中國副總理劉鶴，聆聽了劉鶴轉交的習近平致特朗普親筆信。特朗普隨後表示，"這是一封美好的信。"

中美雙方均宣稱取得了進展，但雙方官員也表示還需要經過艱難的談判，才能避免3月初中美貿易休戰協議到期後再爆發貿易衝突。

特朗普表示，他認為很可能最終協議將在他本人和習近平之間達成。

大豆與協議

雖然由劉鶴與美國貿易談判代表萊特希澤進行的這一輪中美高級別貿易沒有達成具體協議，但美國白宮表示，劉鶴表示中國承諾購買美國500萬噸大豆。

美國大豆產量是全球大豆產量近1/3。中國近年來大量進口大豆，但中美爆發貿易衝突後，中國即暫停進口美國大豆等農產品，以報復美國對中國其它產品的貿易壁壘。

在2018年底中美貿易戰暫時停火後，中國隨即立即進口了113萬噸的美國農產品。

如果中美雙方無法在3月1日貿易休戰協議到期前無法達成協議，美國將對價值2000億美元的中國產品徵收高關稅。

圖片版權 Getty Images Image caption 在中美貿易發生摩擦前的2017年，中國進口大豆9554萬噸，其中來自美國的大豆約佔進口總量約34%。

中美雙方和國際壓力

除了貿易戰的壓力，中國經濟增速放緩到過去幾十年來前所未有的境地。企業倒閉，債務，金融，投資等方面都面臨嚴峻局面。

在美國方面，中美貿易戰也打擊了美國涉及中美貿易領域的商業，特別是農產品，汽車等產品出口。

《紐約時報》分析認為，特朗普還面臨達成協議的政治壓力。但如果特朗普達成中國增加進口美國產品但不要求中國大幅開放市場的協議，可能會面臨兩黨批評。

美國希望中國承諾對美國產品與服務開放市場，並同意作出結構性經濟改革，並改善美國在華公司的商業環境。

中美的貿易僵局已經開始導致全球經濟增長減速，引發金融市場的恐慌。