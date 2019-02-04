富士康美國建廠爭議：創造職位數是關鍵

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普一直致力於推動富士康在威斯康星州的投資落地

富士康發表聲明宣佈重新考慮在威斯康星州的建廠計劃後，美國總統特朗普出面干預。

富士康稱正在考慮建造一個高科技研發中心，而該公司早前的計劃是建廠生產液晶面板（LCD）。

這一消息被視為特朗普的挫敗，因為特朗普一直將重振美國製造業作為首要任務。

但富士康隨後在上周五表示將繼續推進其建廠計劃。

富士康稱該決定是在"白宮與公司進行富有成效的討論"以及特朗普總統和富士康總裁郭台銘之間的"私人談話"後做出的。

特朗普一再對外宣傳富士康對威斯康星州（一個政治上很重要的州）的投資足以證明他的經濟政策正在奏效。

他在推特上稱讚該富士康的聲明是"好消息"。

去年夏天，富士康曾被報道調整在威斯康星的投資項目，原定的10.5代液晶面板生產線或縮減為建造一條6代生產線，生產的液晶面板尺寸減小，此次調整被視為工廠規模降級。

富士康在周五的聲明裏沒有詳細介紹關於工廠的計劃以及工作職位類型。

"這個園區既可以是先進的製造廠，也可以作為該地區的高科技創新中心，"聲明稱。

圖片版權 AFP Image caption 富士康稱該決定是在"白宮與公司進行富有成效的討論"以及特朗普總統和富士康總裁郭台銘之間的"私人談話"後做出的。

富士康上周更早時候發表聲明，它仍然致力於在威斯康星的投資計劃，該計劃以創造13000個工作崗位著稱。

這份聲明稱，富士康在調整其重點以順應全球市場環境的"新情況"，並大致描繪了計劃內容，包括LCD面板模組後段封裝廠，高精密模組成型廠，系統整合組裝廠以及其它項目。

爭議

由於建廠計劃涉及到價值數十億已獲批的激勵措施，富士康變更投資計劃的行為引起爭議。

一名威斯康星州的議員分析發現，即使在樂觀預測下，該州也需要超過25年才能在這項協議上達到收支平衡。

富士康能否享受激勵政策應取決於公司的投資與招聘情況，而富士康去年的招聘人數就沒有達標。

當地官員在上周五表示，他們預計富士康將在未來18個月內開始建廠。