小豬佩奇、歐盟英國關係與歐洲民主大家庭

圖片版權 PA Image caption 在中國傳統的豬年到來前，小豬佩奇在中國大江南北又火了一把。當新聞傳回英國，又引起英國人對中國的關注。

歐洲大家庭的發展史不乏衝突，在全球化形勢下，當代歐洲國家間的矛盾解決方式已經超出舊時代大國博弈傳統模式。小豬佩奇提供了什麼啟迪？

一部極簡線條勾勒的英國兒童動畫，折射出英國人對現代家庭關係的理想解讀，也同時反映出人類共同的人性特點。

所以，雖然小豬佩奇是以一個英國中產階級家庭為背景構建的故事，但它突破了種族、國界和文化的差異，在全球已經超過180個國家激起無數孩子和家長的共鳴而相繼流行，體現出全球化下人們的共同喜好與價值觀。

在中國傳統的豬年到來前，它在中國大江南北又火了一把。這條新聞又傳回英國，似乎像是提示正在爭議是否或如何與歐盟分家的英國人，世界其它地區正在關注著歐洲可能要破裂的大家庭。

或許，歐洲大家庭可以向小豬佩奇一家學點什麼？

家庭之道

小豬佩奇一家看似很簡單，但每一集故事裏豬主角間貫穿著矛盾和衝突：一個名叫佩奇的女孩小豬，天真可愛但時不時有點小蠻橫粗魯；弟弟小豬喬治活潑調皮、愛挑食，常哭鬧，有時可能被佩奇欺負一下；（從小豬角度看）豬爸爸憨厚，但有時笨手笨腳，愛惹事生非，有時還犯迷糊，導致家庭旅行等各種不順；幸好豬媽媽溫柔賢惠、包容善良；但時不時還有個老頑童豬爺爺搗亂一把。

爭吵、嫉妒和打架這些小孩子身上常見的特點都在故事裏反映出來。

關鍵是，生活瑣事的解決沒有正義戰勝邪惡，小豬佩奇更沒有暴力衝突，衝突總是通過豬家長的愛、包容、幽默的教育技巧化解了。

這個以小豬為主角的動畫片傳遞了滿滿的正能量，傳遞的是培養兒童良好的生活習慣和正確的思維方式的信息。

歷史變遷

小豬佩奇的誕生，與英國社會文明水平和人們思想觀念的進步是分不開的。在分析它作為藝術作品的成功秘訣之際，很多人指出了畫風、故事情節、顏色等等技術獨特性，但很少有人注意到英國和歐洲社會觀念歷史變遷對這一作品的影響。

圖片版權 Huw Evans picture agency Image caption 小豬佩奇在中國如此之火，連英國駐華大使都要親自出面接待佩奇的兩位小粉絲。

在小豬佩奇誕生前，英國還有過一本以豬為主角、寫給大人看的文學作品風靡世界，那就是英國作家喬治·奧威爾20世紀40年代寫成的《動物農場》。

在這部著作中，一隻名為拿破侖的豬帶領著各種動物團結起來，趕跑了殘酷壓榨動物們的農場主。但拿破侖又變成了壓榨其它動物的新領導。充斥這部作品的一個主題是物質匱乏時代的暴力階級鬥爭，折射出從法國拿破侖到二戰希特勒推進的歐洲一體化的時代烙印。

小豬佩奇誕生的時代完全變遷了：在歐洲經歷了二戰後半個多世紀經濟、政治、文化、教育、藝術的民主自願融合後，作為歐盟原來的主導成員國之一，不論英國人還是歐盟人，大多都早已豐衣足食，希望看到和建設的世界是一個和諧發展的民主世界。

歐洲民主信念

該片的導演和劇作成員不僅有英國本地人，還有的來自歐洲其它國家和地區、在倫敦工作和生活的歐洲人。

在很多英國人的觀念中，歐盟或歐洲應該是一個你中有我，我中有你的民主大家庭，而不應該是由布魯塞爾的家長來獨裁的國際體系。

在世界多國的民粹主義興起之際，布魯塞爾和倫敦的矛盾也達到難以調和的程度，英國全民公投決定退出歐盟。

但兩年半過去了，不僅英國內部就如何退出歐盟、甚至是否應該退出歐盟存在嚴重爭議，歐盟也認識到英國退出可能會是一個互相傷害的過程。雙方的領導人都試圖將這種傷害控制到最低範圍內。

共同秉承民主信念的英歐雙方的領導人都一再強調，英國永遠是歐洲國家，歐盟和英國將保持特殊的密切關係。這有點類似小豬佩奇的家庭矛盾，歐洲大家庭為了共同的民主利益，總要想出保持和諧的辦法。

正如英國歷史學者克利夫指出的那樣，小豬佩奇傳達出一個很簡單的信息：大家各自有意見分歧，有時候都要把別人逼得發瘋，但大家都喜歡跳進民主的泥坑。沒有什麼難題，是不能通過哼哼唧唧一番、一起跳進泥坑裏打滾從而獲得解決的。