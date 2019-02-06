圖片版權 Getty Images Image caption 李明哲之妻李凈瑜（右）去年3月第一次前往大陸探監

就在美國總統特朗普表示將很快再次與中國領導人習近平會面後不久，台灣非政府組織工作者李明哲之妻李凈瑜，接受美國共和黨聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）邀請，出席特朗普的國情咨文演說（State of the Union address）。

李凈瑜是歷史上第一位出席美國總統國情咨文演講的台灣人。她的丈夫、台灣非政府組織工作者李明哲因被判顛覆政權罪已在中國被囚一年多。

李明哲被認為是遭到中國大陸抓捕的台灣政治犯，相關事件一度引起全球媒體高度關注。BBC中文特別採訪李凈瑜以及人權活動人士楊憲宏，了解此次李凈瑜參加國情咨文演說的前因後果，以及該案在中美台三角關係中扮演的角色。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 李凈瑜拿到的國情咨文發表會入場券 （圖：李凈瑜提供）

李明哲事件

1975年出生於台北市，李明哲於2017年3月從澳門前往珠海拜訪友人後失蹤，後來中國政府表示李明哲已經被逮捕。在2017年11月28日，中國法院以李明哲在通訊軟體上與中國環境以及維權運動團體的交談有「遲早會暴動」等話語，依「顛覆國家政權罪」判刑5年，褫奪政治權利2年，成為成為首位以此罪名入獄的台灣人。李明哲當庭表示不會上訴，目前關押在湖南省赤山監獄，成為國際媒體關心中國人權的重要案件之一。

綜合相關媒體報導，李明哲妻子，同時也是研究台灣「白色恐怖」歷史的人權活動家李凈瑜，後來幾次申請探監被拒，直到2018年12月才得以探視到李明哲。

李凈瑜亦公開表示拒絶接受與中國官方的交易以換取李明哲出獄回台。李凈瑜於2018年12月24日在台灣舉行記者會說明赤山監獄凍結李明哲帳戶，使後者不能添購衣物與食物，要吃剩餘的食物維生，健康狀況極差。

李凈瑜一年多前曾接受BBC中文採訪說明，多年來，李明哲是透過QQ等社交軟件，與中國大陸「大部分都是當地對國家充滿熱情的人士」結交朋友，分享經驗。「因為父母來自中國大陸，李明哲自然也會關心中國大陸的民運發展」，李凈瑜表示。

赤山監獄在李凈瑜探監後，於2019年1月寄發「告知書」吿知李凈瑜3個月內不得探監，中國國台辦也隨後批評李凈瑜的行動有政治目的。

李凈瑜否認自己有政治動機，並希望中國當局可以讓國際救援組織或台灣陸委會代替她探視丈夫。

圖片版權 Getty Images Image caption 李凈瑜去年11月在台北舉行記者會，要求釋放李明哲

國際救援

李凈瑜與李明哲皆是台灣資深的社會運動人士，李明哲被捕後，李凈瑜隨即與許多人權團體譬如「台灣人權促進會」及「台灣關懷中國人權聯盟」（TACHR）合作，展開密集救援活動。

李凈瑜向BBC中文表示，此次會參與到特朗普政府的國情諮詢，雖然不在她預期，但是向國際社會發聲，請求協助，是自李明哲被中國政府逮捕後她一直在從事的工作。

「台灣關懷中國人權聯盟」理事長，亦是台灣資深媒體人楊憲宏向BBC中文提及，這次李凈瑜參加到此次諮詢會，不是特別的意外。楊表示，該協會這兩年來，都會固定參與特朗普政府的「早餐祈禱會」，並陸續與美國官員，包含這次邀請李凈瑜的眾議員，以及華盛頓特區的運動者等相關團體說明李明哲案件以及報告救援進度。

楊憲宏表示，認為美國官方以及民間組織十分關心也了解李明哲案之細節。李凈瑜也向BBC中文說明，目前為止她在華府拜訪會面的官員及團體，都對自己十分支持。

李凈瑜向BBC中文闡釋，此次在華府展開的國際救援，確實與美國開始關注台灣人權的處境相關，她同時贊成在台美關係進展的大背景下，美國官方就台灣面對中國的處境有重新的思考，譬如《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）其中便提到，台灣人權遭受壓迫時，美國必須要有所關切。

1979年，美國國會通過了《台灣關係法》，其中提到：「本法律的任何條款不得違反美國對人權的關切，尤其是對於台灣地區一千八百萬名居民人權的關切。玆此重申維護及促進所有台灣人民的人權是美國的目標。」 或「指示總統如遇台灣人民的安全或社會經濟制度遭受威脅，因而危及美國利益時，應迅速通知國會。總統和國會將依憲法程序，決定美國應付上述危險所應採取的適當行動。」等。

楊憲宏告訴BBC中文，美國關注李明哲案或台灣人權處境，是美國法律規定下的「合法行動」。

李凈瑜稱，所有她未來的援救策略只能在民主國家中能談。面對中國，任何未來的救援策略都難以假設。