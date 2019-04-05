圖片版權 BONNIE Image caption 引發爭議的地球裝置藝術，三月下旬開始矗立在倫敦政經學院蘇瑞福學生中心。

英國倫敦政經學院（LSE）日前在校園內擺設一座巨型地球裝置藝術「顛倒的世界」，地球上台灣和中國以不同顏色標示，引發中國留學生抗議。

倫敦政經學院後來邀請台灣和中國留學生召開會議，認為必須以聯合國地圖為主，因此決議把地球上台灣和中國標為同一顏色。

對於倫敦政經學院決議更改地圖顏色一事，台灣外交部向LSE校長沙菲克發表公開信表達抗議，強調台灣為主權獨立國家。

台灣外交部長吳釗燮在公開信中表示，「台灣是一個民主之主權國家，並非任何其他國家的一部份，此是不爭的事實。」

「如果裝置藝術雕塑依計劃更改，全世界的青年將會相信LSE屈服於北京的壓力及霸凌。」

他表示，「校長女士，您的決定不應考慮誰較有權力，又或哪個國家有更多人民。反之，作為學術機構的領導者，您的決定應該著重於是非對錯。就事實而言，台灣是一個自豪的民主國家，並非專制中國的一部份，且台灣人民已一再表達對維持現狀的期望。」

「英國政府單純稱呼我為『台灣』，並與『台灣』維持關係。我在此謹代表台灣，呼籲您及貴校勿更改雕塑作品上有關台灣的標記。」

圖片版權 Getty Images Image caption 蔡英文：「台灣不會從地球上消失」

蔡英文母校

倫敦政經學院是台灣總統蔡英文的母校，蔡英文1984年在LSE取得法學博士，之後回到台灣擔任教職後來從政。

台灣媒體就倫敦政經學院地圖爭議事件詢問蔡英文，蔡英文表示，不變的事實是台灣不會從地球上消失，台灣就是一個主權獨立的國家。

倫敦政經學院在決議更改地圖顏色的同時也表示，會在巨型地球裝置藝術旁擺放說明牌，解釋部分地區具有主權、領土爭議。未來也可能舉辦活動，讓大家可以在地球上貼便利貼，表達看法，但細節還需再討論。

對於此一爭議事件，倫敦政經學院媒體中心表示，倫敦政經學院致力於創造一個包容的環境，以確保所有人都能享有尊嚴和尊重。

圖片版權 AFP Image caption 記者會期間，博爾頓身旁的世界地圖中，中國與台灣用不同的顏色標示。

難題

這並不是台灣和中國地圖顏色所引起的第一起爭議。2019年2月，美國白宮新聞發佈會上的一幅世界地圖將台灣和中國大陸以不同顏色標示，贏得台灣網友的一致稱讚。

當時，地圖上以藍色標注支持委內瑞拉反對派領袖瓜伊多的國家，以紅色標注支持委內瑞拉總統馬杜羅的國家，而地圖上中國是紅色的，台灣卻是白色的。

台灣網友認為，按照地圖顏色的邏輯解讀，美國把台灣視為獨立於中國的一個國家。

自2016年台灣由民進黨執政以來，中國以各種方式加大限制台灣在國際上的空間，施壓多家國際航空公司、跨國連鎖企業更改網站上的台灣名稱或字母排列順序，要求將台灣標示為中國的一部分，其中也包括地圖上的標示內容和顏色。

而美國政府對中國施壓跨國公司必須按照中國的認知來修改對台灣的描述表示無法接受，並說這樣的做法是「奧威爾式的胡言亂語」。

台灣政府則多次呼籲提醒國際社會正視中國「失控的國際行為」，共同協力維護自由民主的價值與國際社會的安全與穩定。