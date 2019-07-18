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美國總統特朗普上任以來，美中貿易摩擦不斷升級，白宮指責中國長期在雙邊貿易上佔便宜，中國的經濟間諜和針對美國的知識產權侵犯每年造成數千億美元的損失； 一年前雙方間爆發貿易戰，彼此對數千億美金的進口產品加徵懲罰性關稅。

在貿易戰的大背景下，美國對華裔專業人士忠誠度的質疑聲不斷，美國政府也收緊了高科技領域中國留學生的政策。2019年6月, 美國國務院縮短在航空、機器人科學和某些製造業等多個領域學習的中國研究生的簽證停留時間，要求這些學生每年夏天回國重新申請另一份簽證, 增加了他們被拒絶入境的可能性。

早在去年11月， 時任司法部長傑夫•塞申斯（Jeff Sessions）宣佈聯邦司法部成立 「中國專案」 (China Initiative)："此專案將確認起訴中國人竊取商業機密案件的優先權，保證政府部門有充足的資源投入這些案件，以確保確快速且有效地得出適當的結論。

對這些舉措中可能存在的區別性對待和歧視性執法， 引起美國學界和司法界的熱議和憂慮。近日在由美國聯邦法院明尼蘇達區，美國聯邦律師協會，明尼蘇達大學和美國金理德律師事務所共同舉辦的研討會上，有專家批評特朗普政府對某些華人案件過度渲染甚至虛構，製造針對華人學者的「紅色恐慌」。

與會的美國國家安全官員則爭辯稱，來自中國的威脅並非空穴來風，絶大數的經濟間諜案涉及中國。 另有在美國的法律人認為，在目前的大環境下，華裔學者和研究人員的確要謹慎，保護好自己。

圖片版權 Getty Images Image caption 中美貿易談判

美國科技戰中的「紅色恐慌」

2018年秋季，有2500多名來自中國的學生入學美國明尼蘇達大學，佔其外國留學生的43%。該校負責國際事務的副校長梅瑞德絲•麥奎德 (Meredith McQuaid)說，中國學生進入美國的過程比過去更加困難和令人焦慮——他們被拒簽的頻率更高, 得到解釋的機會更少，中國學生、教職員工越來越多地被懷疑在為中國政府工作, 損害美國的利益。

她說，大家應該關心保護美國的安全保障，並確保知識產權得到法律的保護。

「目前模糊而詭秘的大環境正在對我們校園裏所有學生的體驗產生負面影響，且不僅僅局限於中國人，」麥奎德 說。

「這一氛圍同時也在造成一種敵視華裔美國人，以及敵視中國教師、學者與職工的局面。」麥奎德分析稱，在這種情況下, 人們會因為一個人可能做了錯事或壞事而覺得他/她形跡可疑，也有可能是因為此人受到了不明原因的嚴格審查而覺得他/她形跡可疑。無論是哪種原因，疏離、焦慮和孤立都會隨之而來。

Arent Fox 律師事務所律師彼得 •蔡登伯格 (Peter Zeidenberg)把目前美國政府製造的緊張空氣形容為新的「紅色恐慌」。

他指出，不同的是這一次的"紅色恐慌"針對的對象不是共產黨的同路人，而是涉嫌從事經濟間諜活動的華裔美國科學家。 蔡登伯格說，這並不是說中國對美國企業和知識產權的威脅並不存在，有些案件的確顯示出了中國對美國有關領域的威脅。 但是，太多其他案例都被過度炒作或者實際上是虛構的。

「美國遭受的傷害往往是其自身造成的：愛國、勤勞的華裔美國科學家會認為他們在美國是不被需要的並決定搬回到中國，」他說。

「 這是一個具有諷刺意味的發展：美國政府主要關注華裔美國科學家將會被『千人計劃』吸引，而美國政府調查人員卻正在騷擾這些華裔美國科學家，致使這些華裔美國科學家認為移居中國是防止被美國政府傷害的唯一可行的選擇。」

蔡登伯格說，在美國政府妄想的"紅色恐慌"消退之前，美國可能會繼續不公正地對代華裔美國科學家。 這種不公正對待的受害者不僅僅是科學家本身，還將是美國社會，因為它正在趕走一些最有才華和最富有生產力的公民。

圖片版權 Getty Images Image caption 一名中國中山大學第六附屬醫院科研人員向記者介紹醫院的腸鏡檢查設備

「中國威脅」

中共於2008年發起的「千人計劃」目標是從海外招募數千人高端人才服務於其科技強國的夢想。 2015年中國的國務院發佈了《中國製造2025年》，根據該藍圖，中國尋求自主開發10個國內主要行業的70％的零部件，這些行業包括信息技術、航空航天、海洋工程和生物醫藥。

負責美國國家安全事務的副總檢察長約翰•德莫斯（John Demers）去年12月在參議院司法委員會作證時說：「自2011年至2018年間，美國司法部起訴的超過90％的經濟間諜案件涉及中國，三分之二的竊取商業機密的案件與中國有關係。」中國在經濟間諜活動和盜竊商業機密活動方面構成美國國家安全的主要威脅，這一點不應該令人感到意外，畢竟中國的動機是非常明顯的。

美國聯邦司法部國家安全局反間諜部主任傑伊•普拉特 (Jay Bratt) 說，司法部與反間諜和出口管制部門（CES）根據調查期間檢察官和特工的證據起訴經濟間諜案件和竊取商業秘密案件，但這並不專門針對華裔專業人士。司法部處理這一領域的大多數案件源於從私人公司得到的信息。他說，作為公司內部安全程序的一部分，如果公司在其內部網絡上看到一些異常行為，例如，員工從受限制的數據庫下載包含技術信息的文件，或者將這些文件通過電子郵件發送到個人帳戶。這些類型的線索是調查的原因，而非行為人的種族背景。

普拉特說，愛荷華州南區法院對莫海龍的起訴就是關於這類案件如何開展的一個很好的例子。

莫海龍是中國公民，同時也是美國合法永久居民。他住在佛羅里達州邁阿密，並擔任北京大北農科技集團股份有限公司（DBN）的國際業務主管。北京大北農科技集團股份有限公司是一家中國企業集團，其產品系列之一是農業種子。先鋒種業國際公司（Pioneer Hi-Bred International, Inc.）和孟山都公司（Monsanto Company）是兩家美國企業，都研發自交系玉米種子，均採取了合理措施來保護這些種子的知識產權，例如，在愛荷華州從不知曉種植的種子類型的田主那裏租用土地，並且派安保人員定期監視這些田地。

2011年5月3日，先鋒種業國際公司的員工發現莫海龍跪在他們的田地上用手挖種子，當員工趕到他面前時，莫海龍欺騙該名員工說他正在前往附近的會議。隨後，當這名員工短暫分神的時候，他跑到一輛等候的汽車上，這輛汽車隨之就以很快的速度開走了。2016年1月，莫海龍承認犯下陰謀竊取商業秘密罪，並於2016年10月5日被判處36個月的監禁。

莫海龍被起訴是因為他侵入玉米田裏試圖盜竊自交系種子時被當場抓獲，而不是因為他是中國人，普拉特說。

美國聯邦法院明尼蘇達區法院法官梁棟寧 (Tony Leung) 說，普拉特所代表的美國政府的觀點其實是認為，政府在保護國家安全和打擊經濟間諜方面作出的努力無可厚非。聯邦司法部的"中國專案"不是針對華裔和中國人。在聯邦起訴間諜的成功案例，有很多被定罪的都是高加索人。

即便如此，梁棟寧說高科技人士、學者以及學生需要了解在美中關係新形勢下從事與中國相關工作中潛在的困境：一方面是美國國家安全的潛在威脅和利用中國優勢進行的經濟間諜活動，另一方面是對中國人和其他亞洲人潛在的種族定性，導致某些指控，如對李文和博士、郗小星教授以及美國國家氣象局水文學家陳霞芬女士的指控。

其中，李文和案最被公眾熟悉。 79歲的李文和，曾在美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室為加州大學工作，1999年， 被指控為中華人民共和國竊取了關於美國核武庫的機密。美國政府調查人員搜索他的辦公室時，發現李文和將模擬核爆的程序代碼，從保密計算機下載到開放的計算機中，之後還將程序代碼複製到磁帶上。但是調查人員無法證實李文和確實曾將情報交給中華人民共和國。

2000年，美國聯邦政府撤銷幾乎所有對李文和指控，主審案件的聯邦法官指責政府誤導，並對李文和博士誠懇道歉。李文和博士後來從政府以及幾家新聞機構獲得了超過150萬美元的民事訴訟和解費。

圖片版權 Joe Raedle Image caption 2000年9月李文和出獄後，朋友舉行儀式歡迎其回家。

眾達律師事務所律師孫自驊 (Brian Sun)說，對美籍華裔，尤其對在科學、技術、工程、數學領域工作的華人的忠誠度的質疑，讓人聯想到二戰期間日裔美國人的遭遇。

僅僅因為他們的祖先是日本人和當時的日本政府對美國造成的威脅，美國政府對當時超過10萬名的日裔美國人，其中大多數是美國公民，進行了拘留和監禁。隨後，數以千計日裔美國人通過服役和犧牲證明了這些美國人的忠誠度經受住了生命的考驗，他們因為英勇抗擊納粹而獲得了榮譽和勳章。

但孫律師也說，華裔美國人，尤其是那些在科學、技術、工程、數學領域工作的人，受到這些憂慮的影響，必須自我教育並對現實有更為清醒的認識。

在處理敏感的專有信息時，尤其是在個人與中國企業和學術機構有專業關係和聯繫的情況下，他們不得也不應該採取可能會被僱主誤以為是潛在欺騙行為的舉動。

「為了避免受到現僱主或前僱主的不當審查，他們應該謹小慎微，嚴格遵守使用和轉讓敏感技術所要求的形式和程序。」

（注：以上學者和法律人士均以英文發言和受訪，由張安悅，湯訥敏，袁燕超，劉譯蔓，鄭茹元和唐雨桐協助翻譯。）