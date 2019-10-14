習近平警告台獨和中美戰略分歧與誤判

圖片版權 Xinhua News Agency Image caption 大陸學者認為，這是中國領導人又一次嚴重警告台灣的台獨傾向。

中國領導人習近平在訪問尼泊爾之際發出嚴厲警告說：「任何人企圖在中國任何地區搞分裂，結果只能是粉身碎骨。」

此外，他還警告說：「任何支持分裂中國的外部勢力只能被中國人民視為癡心妄想！」

中國領導人在出訪之際發佈這種強硬措辭比較罕見。這是習近平在與尼泊爾方面談及中國維護主權和領土完整、一個中國原則和決不允許任何勢力利用尼泊爾領土從事反華分裂活動之際說出的。

習近平發佈這番警告，正值2020年台灣總統大選之前、美台關係不斷出現升級苗頭之際。大陸學者認為，這是中國領導人又一次嚴重警告台灣的獨立傾向。

台灣2020年選舉

台灣2020年1月11日將舉行總統大選。早在2019年初，台灣執政黨民進黨立委劉櫂豪就曾表示，中國國家主席習近平倡議一國兩制台灣方案之後，兩岸議題將成為台灣2020總統選戰的主軸。

台灣總統蔡英文在2019年雙十國慶演說開頭，即提到香港現在處於失序邊緣，直指一國兩制已經失敗。明確表示必須拒絶一國兩制。

而台灣有學者認為，如果明年蔡英文連任，兩岸關係可能發生劇烈變化。政治立場偏藍營的台灣媒體人唐湘龍認為，台灣民眾擔憂兩岸關係生變。

他認為，美國對台灣的支持不可靠，真正發生軍事衝突時美國不會來救台灣，只有改善兩岸關係才能保證台灣現狀穩定。

美台關係不斷升級

自從美國總統特朗普上台後，打破美國與中國間就台灣問題保持的長期外交傳統，直接與台灣總統蔡英文通電話，導致中美關係風浪驟起。

中國國際關係學院副教授於強說，近兩年美國不斷加強和加快了在台灣問題上的動作，包括政治上美國國會通過《台灣保證法》、《台北法案》等；軍事上加強軍售等。他認為這些但不僅沒有增強台灣的外交和軍事能力，反而增加台灣財政負擔。

美國重量級參議員克魯茲10月首度訪台，應邀參加中華民國國慶典禮。

圖片版權 EPA Image caption 台灣總統蔡英文在雙十國慶演說開頭，即提到香港現在處於失序邊緣，直指一國兩制已經失敗。明確表示必須拒絶一國兩制。

8月，美國駐在台協會台北辦事處處長酈英傑率領員工公開參訪台灣海軍高雄左營基地，參觀台軍軍艦和台軍陸戰隊的兩棲登陸車。台灣媒體稱，這些雖然都是美國出售給台灣的武器裝備，過去這種參訪都不輕易曝光，以免造成政治問題，如今姿態改變，公開透明。

中美對台模糊戰略

1972年美國總統尼克松訪華，打破了自朝鮮戰爭以來中美兩國互相為敵的狀態。

圖片版權 Getty Images Image caption 新加坡國立大學學者祁冬濤認為，台灣處於中美兩強之間，如果可能的話，戰略模糊是最好的選擇。

最終，雙方達成了第一個聯合公報《上海公報》，就台灣問題上，中方聲明：中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府；台灣是中國的一個省，早已歸還祖國；解放台灣是中國的內政，別國無權干涉；全部美國武裝力量和軍事設施必須從台灣撤走。美方聲明：美國認識到台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分。美對這一立場不提出異議。它重申它對由中國人自己和平解決台灣問題的關心，並隨著地區緊張局勢的緩和將逐步減少在台美軍設施和武裝力量。

後來，中美建交之際簽署的公報也重申了一個中國立場。美國切斷了和台北官方外交關係，轉而承認北京，將駐華使館遷往北京。

新加坡國立大學學者祁冬濤指出，多年來，台海兩岸沒有時間限制的和平統一，逐漸變成了有和平無統一，這大大減輕了對台灣和美國的壓力，也給了中國大陸足夠長的時間逐漸為和平統一創造條件。

但隨著台灣島內台獨勢力的興起，以及近幾十年來中國的快速崛起，中美之間的矛盾衝突也表現到台灣問題上。而2018年台灣地方選舉結束後，民進黨因為大敗而逐漸放棄戰略模糊立場，配合美國的遏制中國戰略。

祁冬濤認為，台灣處於中美兩強之間，如果可能的話，戰略模糊是最好的選擇。